Путівник таємницями людства: листи і послання, які вразили всіх, хто їх читав

Упродовж багатьох століть інтерес людей викликають історії про "мандрівників у часі" і записки, які тривалий час не могли пояснити навіть найсвітліші розуми людства.

Загадкові листи, послання, і записки мають особливе місце в історії людства. Деякі з них стали символами свого часу, викликавши масовий інтерес і часом назавжди залишивши загадкові сліди.

Розгляньмо кілька відомих послань, які вплинули на суспільство і залишили безліч запитань без відповідей.

Серійний вбивця — листи Зодіака

Одним із найзагадковіших і найстрашніших листів в історії стало послання, надіслане серійним вбивцею, відомим як Зодіак. З 1960-х років цей неідентифікований злочинець надсилав шифровані послання газетам і поліції, додаючи до своїх повідомлень загадкові коди, які дотепер не були повністю розгадані. Ці листи викликали паніку і страх у Сан-Франциско (США) і навколишніх районах. Загалом відомо про 22 послання маніяка, 17 з яких було надіслано в San Francisco Chronicle.

Один із листів убивці Фото: Барбо

Через багато років до редакції все ще продовжують надходити листи від читачів, у яких вони вказують все нові й нові "розгадки" таємничих шифрів. Поки що — без успіху...

Загадкова справа Тамам Шуда

У 1948 році на пляжі в Австралії знайшли тіло невідомого чоловіка. Його смерть залишалася однією з найбільших загадок країни доти, доки не було виявлено маленьку записку. Найбільший резонанс викликав виявлений при загиблому клаптик паперу, вирваний з примірника дуже рідкісного видання Омара Гаяма, на якому було написано всього два слова — Tamam Shud ("Тамам Шуд"). Пізніше було знайдено і саму книжку, в якій на звороті олівцем було накреслено п'ять рядків малозрозумілих слів із викресленим другим рядком:

Загадкова справа Тамам Шуда Фото: Вiкiпедiя

Цей випадок став основою для безлічі теорій змов. Експерти в галузі розшифровок намагалися розкрити сенс таємничих записів, однак так і не змогли зрозуміти їхній зміст. Крім дивного тексту, на звороті книги було записано телефонний номер, що належав колишній медсестрі.

Листи в майбутнє — "Відкрити у 8113 році"

На початку XX століття люди почали замислюватися про надсилання масштабних послань у майбутнє. Наприклад, американський учений Торнуелл Джейкобс дійшов висновку, що основні знання про Стародавній Єгипет стали доступні лише після вивчення пірамід у 1920-х роках. З цього висновку народилася ідея про те, що було б корисно залишити для майбутніх поколінь людства особливі послання.

У 1936 році Джейкобс розпочав створення "Крипти цивілізації" — своєрідного сховища в стилі гробниць фараонів, яке він обладнав у закритому басейні Оглторпського університету в Джорджії.

У капсулу часу вкладено всі ключові знання, накопичені людством за останні 6 тисяч років Фото: Wikimedia Commons

У капсулу часу вкладено всі ключові знання, накопичені людством за останні 6 тисяч років. У місткостях з нержавіючої сталі зберігаються важливі історичні праці, видатні літературні твори, релігійні тексти, записи виступів провідних політичних діячів того часу, а також аудіозаписи композицій відомих музикантів. Дата відкриття капсули була встановлена 8113 роком нашої ери.

Лист-передбачення з 1969 року

І невеликий бонус для наших читачів. Новина, яка набрала у 2023 році понад 1 млн переглядів. У листі школярки 1969 року було зроблено точні передбачення майбутнього.

У Британії знайшли послання, написане безіменною 11-річною школяркою в лютому 1969 року, яке пророкує винахід відеодзвінків. Воно було знайдено реставратором меблів усередині старого дивана і містить позначки вчителя.

Чоловік Рози Бекертон, 67-річний Пітер, знайшов пророчий лист, коли ремонтував старі меблі для клієнта. Лист, датований 23 лютого 1969 року, схоже, був написаний 11-річною школяркою, яка передбачила, яким буде світ у 1980 році. Текст був доповнений виправленнями вчителя і коментарями, включно з висновком "добре". Дівчинка пророкує цифрову революцію і навіть використання Zoom.

У листі школярки 1969 року було зроблено точні передбачення майбутнього Фото: SWNS

У листі дівчина описувала повернення свого майбутнього чоловіка додому з роботи — дуже влучно до реалій кінця 20 століття, який ще не настав.

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