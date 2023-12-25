Чоловік втік з-під домашнього арешту до в'язниці, щоб не святкувати Різдво на самоті

Він з’явився біля воріт в’язниці Сан-Доменіко в Кассіно та попросив, щоб його заарештували. Спантеличені таким вчинком працівники виправного закладу викликали поліцію, і ті затримали заарештованого.

В Італії 24-річний чоловік потрапив під домашній арешт за дрібні крадіжки. Перебуваючи вдома, він замислився, що зустрічатиме Різдво на самоті, тож вирішив виправити цю ситуацію. Про це пише італійське видання Corriere della Sera.

Так, чоловік вирішив побути на свята серед людей і навмисно втік з-під домашнього арешту, щоб його забрали до в'язниці, де він би зміг відсвяткувати свято Христового народження у компанії собі подібних. Він з’явився біля воріт в’язниці Сан-Доменіко в Кассіно та попросив, щоб його заарештували.

Спантеличені таким вчинком працівники виправного закладу викликали поліцію, і ті затримали хлопця.

Втім, свята у гучній компанії для нього не вийшло — правоохоронці відвезли його знову додому під домашній арешт.

Однак, вони пообіцяли заарештованому, що найближчими днями повідомлять до суду, щоб там його вислухали й дозволили пояснити причини свого вчинку. Сам затриманий попросив, щоб наступного разу його помістили в камеру з дотриманням законної процедури.

За втечу з-під домашнього арешту чоловік постане перед судом.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату Андрію Ніколаєнку, який 3 листопада поблизу Житомира скоїв ДТП, унаслідок якої загинула 18-річна дівчина.

Раніше повідомлялося, що чоловіка співачки Нікі Мінаж помістили під домашній арешт. Програма домашнього утримання Петті враховуватиме електронний моніторинг, GPS і контроль алкоголю.