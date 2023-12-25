Різдвяна вечеря уклала в ліжко 700 співробітників Airbus: що сталося

У постраждалих спостерігали такі симптоми, як блювота або діарея. Для встановлення причини масового харчового отруєння розпочато розслідування.

У Франції понад 700 співробітників Airbus Atlantic захворіли після різдвяної вечері, яку влаштувала компанія. Після трапези у працівників виникла блювота та діарея. Про це повідмляє The Sun.

Понад 700 співробітників занедужали після корпоративної вечері перед різдвяними святами. Що було подано у святковому меню, залишається незрозумілим. Допускають, що причиною отруєння міг бути сир, який їли більшість працівників.

Як оголосив відповідальний орган охорони здоров'я ARS, у постраждалих спостерігали такі симптоми, як блювота або діарея. Для встановлення джерела масового харчового отруєння розпочато розслідування.

Airbus є найбільшим виробником літаків у світі, а Airbus Atlantic є дочірньою компанією компанії. Група Airbus наймає 134 000 співробітників і пропонує продукти та послуги в галузі літаків, вертольотів, оборони, космосу та безпеки.

Нагадаємо, що в Криму дві диверсантки "модельної зовнішності" отруїли 28 військових ЗС РФ. Вони втерлися в довіру до російських солдатів і нагодували їх "неякісними" продуктами.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі в Запорізькій області отруїли офіцерів ФСБ. Троє з них померли, ще один потрапив в реанімації.