З'їв отруйний гриб і пропав: британський мандрівник припустився помилки під час пошуку їжі (фото)

Стівен Гарпер хотів доїхати з шотландського міста Данді до Індії, але у Франції його спіткала невдача: у нього вкрали велосипед, паспорт і банківську карту. Чоловікові довелося добувати їжу самому, але пригода обернулася трагедією.

Британський велосипедист Стівен Гарпер зник безвісти, подорожуючи Європою. Чоловік міг припуститися фатальної помилки під час пошуку їжі та з'їсти отруйні гриби, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Гарпер мав на меті доїхати з шотландського міста Данді до Індії, але у Франції в нього вкрали велосипед, паспорт і банківську карту. Він перестав виходити на зв'язок із друзями та родиною з 23 листопада.

В останньому повідомленні мандрівник зазначав, що він проковтнув отруйний гриб під час пошуку їжі. Відтоді про нього не було жодних новин, ідеться в публікації.

Перед зникненням 38-річний Стівен демонстрував мальовничі світлини

Окрім цього, перед своїм зникненням 38-річний Стівен показував у соціальних мережах серії мальовничих світлин. Він також завантажив відео, на яких сидить біля багаття і насолоджується зібраними фруктами. В одному з відеороликів він тримає яблуко і каже: "Це найсмачніше яблуко, яке я їв у житті".

Невістка Стівена підняла тривогу, коли побачила це послання. Його останній пост містив геолокацію — вершину пагорба з видом на комуну Рокбрюн-Кап-Мартен між Монако і містом Ментон на Французькій Рив'єрі.

Стівена Гарпера шукає поліція трьох країн — Франції, Італії та Монако.

Нагадаємо, у США фахівці зі збереження книг шукають тисячі книжок XIX століття зі "смарагдовою зеленню". Це рідкісний і цінний пігмент, створений за допомогою миш'яку.

Фокус раніше писав, що в Малайзії 84-річний Нг Чуан Сінг і його 83-річна дружина Лім Сіу Гуан померли через отруйну іглобрюху рибу, яку неправильно приготували.