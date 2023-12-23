Витрати "з'їдають" доходи: студентка зі США стала знаменитою після скарг на роботу (відео)

Випускницю Університету Південної Кароліни Бріель Асеро не влаштував графік з 9:00 до 17:00, чотиригодинні поїздки на роботу та низька зарплата, яка не дає робити заощадження. Після щирих скарг дівчина перетворилася на справжню зірку соцмереж, але втратила роботу.

Випускниця Університету Південної Кароліни, 21-річна Бріель Асеро з Нью-Джерсі, яка поскаржилася на труднощі під час адаптації до робочого графіку з 9:00 до 17:00, стала знаменитою. Нещодавно дівчину звільнили з першої роботи, на отримання якої вона витратила п'ять місяців і переїхала до Нью-Йорка, пише британський таблоїд Daily Mail.

Бріель Асеро сказала, що через маленьку зарплату в неї зовсім немає заощаджень. Витрати на життя і дорогу на роботу "з'їдають" усі доходи, каже вона.

Дівчину звільнили після того, як у жовтні цього року вона опублікувала в TikTok відео про неможливість знайти час для життя через чотиригодинні поїздки на роботу і тривалий робочий день. За словами випускниці, поєднувати роботу й особисте життя було б простіше в умовах роботи вдома.

Бріель отримала роботу в IT-стартапі після того, як щодня надсилала сотні резюме. Дівчина зазначила, що начальник називав її "одним із найрозумніших співробітників", які працювали в компанії.

Процес прийому на нову роботу розпочнеться не раніше 2 січня і затягнеться щонайменше на три тижні.

"Я не можу чекати так довго. Мені терміново потрібна робота. Через мою минулу роботу в мене взагалі немає заощаджень, але боюся, що повторне проходження всього процесу найму мене вб'є", — сказала 21-річна дівчина.

Відео зі зверненням зібрало і тисячі лайків та коментарів, на її профіль підписалося понад 200 000 людей. Прихильники дівчини ділилися власним досвідом звільнення та висловлювали їй співчуття.

Нагадаємо, працівницю Моллі з британського міста Корнуолл звільнили з роботи після невдалого походу на різдвяний корпоратив. Начальник стверджує, що поведінка Моллі була грубою і неправомірною.

Фокус раніше писав, що українці, які виїхали в Європу після початку великої війни, активно влаштовуються на автозаводи. У Польщі 75% заводів наймають українців, а в Німеччині — 41%.