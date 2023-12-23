Спрацювало "сарафанне радіо": жінка перед Різдвом випадково дізналася про виграш у лотерею

Австралійка не зареєструвала щасливий квиток, тому у співробітників компанії не було можливості з нею зв'язатися. Тепер вона планує кардинально змінити своє життя.

Жінка придбала виграшний лотерейний білет, однак про те, що стала володаркою 4,8 мільйонiв доларів, дізналася не одразу. Про це повідомляє Daily Mail.

Стався інцидент із позитивним фіналом в Австралії. Напередодні Різдва жінка придбала лотерейний квиток і забула про нього. Вона його не зареєструвала, тому зв'язатися з нею було неможливо.

Співробітники компанії, яка і розігрувала 4,8 мільйона доларів, були змушені покладатися на "сарафанне радіо", адже австралійка не залишила жодних контактів.

У результаті, на подив багатьох, тактика спрацювала і на 5-й день після оголошення вранці жінка отримала дзвінок, який назавжди змінив її життя.

"Ух-ху! З Новим роком мене!", — сказала володарка кількох мільйонів доларів.

Тепер протягом наступних 20 років вона щомісяця отримуватиме по 20 тисяч доларів, поки вся сума не буде виплачена остаточно.

Насамперед на ці гроші вона планує придбати будинок, адже давно вже хотіла змінити місце проживання, але не мала такої можливості. Тепер, виграшні кошти назавжди змінять її життя.

"У мене був важкий тиждень, і я почувалася погано, тож це чудовий сюрприз. Доведеться залишити святкування доти, доки я не почуватимуся краще. Я прожила у своєму будинку понад три десятиліття і вже подумувала про те, щоб зібрати речі та переїхати в новий дім — тепер це стало можливим", — поділилася своїми емоціями австралійка.

Також у неї в планах ще кілька важливих покупок, які вона зробить уже після Різдва, але що саме це буде — вона не розповіла.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що виграш у лотерею обернувся прокляттям для вчителя англійської. Служба соцзабезпечення Centrelink внесла переможця лотереї до списку професійних гравців. Щомісячні призові тепер розглядаються як дохід.