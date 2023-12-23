"Пекло на землі": мати-одиначка опинилася на вулиці перед Різдвом, але знайшла вихід (фото)

Після того, як незадовго до Різдва Лорен Гріффін втратила житло, у неї не було іншого вибору, окрім як орендувати стару нерухомість, яку вона повністю перетворила, маючи обмежений бюджет.

Британка Лорен Гріффін довгий час орендувала своє житло, але просто перед Різдвом домовласник вирішив продати будинок і вона залишилася без квартири. Її бюджет був обмежений, адже нещодавно вона втратила роботу, тож дівчині довелося орендувати стару квартиру, яку вона повністю перетворила, навіть маючи обмежений бюджет. Про це повідомляє видання Мirror.

Лорен Гріффін "залишилася в пеклі", оскільки вона могла дозволити собі нерухомість тільки в жахливому стані. Вона знайшла "найгірший" будинок, але була сповнена рішучості відремонтувати його, щоб вона і двоє її синів могли насолодитися Різдвом.

Дівчина користувалася лайфхаками з інтернету "Зроби сам по бюджету", щоб витратити якомога менше.

"Не маючи можливості орендувати де-небудь ще, мені довелося зняти єдине місце, яке я могла знайти через когось, кого я знала. Це було пекло на землі і справжні часи випробувань", — сказала вона.

Лорен замінила брудний килим у своїй спальні на новий сірий і додала м'які меблі, як-от нові подушки, штори і килимки, щоб завершити новий ремонт.

Тоді вона сказала: "Належить ще пройти довгий шлях, і він далекий від досконалості, але сьогодні я пишаюся тим, як далеко я просунулася за обмеженого бюджету".

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Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що через дах чоловік має знести свій будинок вартістю £500 000. За словами сусідів, скляний дах будинку "світився, як різдвяна ялинка" вночі, це виглядало "як інопланетне вторгнення".