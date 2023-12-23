Різдвяний злочин: злодії в Британії вкрали алкоголь на тисячі доларів (відео)

Група з чотирьох злодіїв нахабно поцупила величезну кількість алкоголю з супермаркету Tesco Express у лондонському Кріклвуді, навіть не намагаючись приховати свій злочин.

Лише за кілька днів до Різдва, 21 грудня, група невідомих осіб пограбувала магазин Tesco Express у Лондоні. Четверо злодіїв, одягнених у чорні пальта, до верху наповнили поліетиленові пакети вином, пивом та іншим алкоголем. Про це повідомило видання Мirror.

Примітно, що грабіжників абсолютно не злякало те, що їх відкрито знімали на відео.

Кадри нахабної крадіжки були поширені в Інтернеті. Користувачі здивувалися і задалися питанням, де ж була охорона або персонал під час пограбування.

Але одна людина сказала: "Ми, співробітники Tesco, не можемо зупинити або запобігти крадіжкам".

Також пізніше стало відомо, що власники магазину подали заяву в поліцію про крадіжку продуктів на кілька тисяч доларів після того, як злодії покинули приміщення.

Нагадаємо, що в Лондоні двоє невідомих чоловіків викрали антивоєнну роботу вуличного художника Бенксі, який є одним із найвідоміших у світі представників стріт-арту. Це сталося менш ніж через годину після того, як підтвердили справжність інсталяції.

Також нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що невідомі зрізали зі стіни і викрали графіті британського художника Бенксі, яке він створив на початку листопада.