Величезна акула клюнула на вудочку рибалки й "затягла" його у воду (фото)

Спочатку Брендон Гріффін дуже зрадів улову, аж потім помітив, що наживку проковтнула гігантська хижачка.

23-річний Брендон Гріффін із Південної Флориди, що у США, упіймав на вудочку чотириметрову акулу-молота. Хлопцеві довелося стрибати у воду й виймати здобич голіруч, пише британський таблоїд Daily Star.

Рибалка розповідає, що закинув вудочку на безлюдному пляжі. У якийсь момент почало сильно клювати. Спочатку він дуже зрадів, аж потім помітив, що наживку проковтнула гігантська хижачка.

Брендон вивів її на мілководдя, сфотографувався й, зрештою, відпустити на волю.

"Я зняв її з гачка й відпустив назад в океан", — згадує він.

Брендон записав божевільну сцену на камеру GoPro і виклав ролик у соцмережі.

У коментарях користувачі розійшлись в думках. Одні хвалять його за проявлений героїзм. Інші критикують за безрозсудство та очевидні суїцидальні нахили.

Брендон Гріффін спіймав акулу Фото: brandon.griffin/Instagram

"Найепічніша річ, яку я коли-небудь бачив", "Я точно не такий сміливий, але чувак, це було прекрасно", "Так відбувається природний відбір", "Здається, у нього суїцидальні настрої", "Він безстрашний, як і будь-який герой", — пишуть вони.

До речі, це уже не перший випадок, коли Брендон мав справу з акулами.

"Одного разу я допомагав акулі, винесеній приливом на пляж, виплисти назад у море. З власного досвіду хочу порадити в подібних випадках у жодному разі не повертатися до акули спиною, а спершу пересвідчитися, що вона пливе від вас, а не навпаки. Бо зі мною таке трапилося", — сміється рибак.

Нагадаємо, що у США на пляжі Роквей Біч у Нью-Йорку акула напала на 65-річну українку, відкусивши жінці частину ноги.

Також раніше в Єгипті акула напала на росіянина. Внаслідок нападу чоловік загинув.