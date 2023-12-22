Загнала лопатою в кут: пенсіонерка вибила зі свого будинку голого чоловіка

Слідчі вважають, що агресивний нападник міг мати проблеми з психічним здоров'ям.

72-річна пенсіонерка з канадського Ванкувера вибила зі свого убдинку голого незнайомця. Курйозний випадок стався увечері 19 грудня, повідомляє місцеве видання CityNews Vancouver.

Жінка розповіла, що голий чоловік із залізним прутнем забіг у її дім й поводився дуже агресивно. Вона схопила перше, що потрапило їй до рук, та почала відбиватися. Шум бійки почули її сусіди й зателефонували до служби порятунку.

"Пенсіонерка схопила лопату, яка лежала поблизу, викинула нападника зі свого дому, загнала в кут і тримала там до прибуття правоохоронців", – розповідає співробітниця поліції Таня Вісинтин.

Чоловіка згодом заарештували й доправили у місцевий відділок поліції. Його мотиви досі не з'ясовані. Слідчі вважають, що він міг мати проблеми з психічним здоров'ям.

Правоохоронці подякували канадці за відвагу в боротьбі зі злочинністю, однак зауважили, що у подібних випадках краще не вступати в протистояння з нападниками, а постаратися сховатися у безпечному місці й викликати поліцію.

У результаті цього інциденту ніхто не постраждав.

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