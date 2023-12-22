Підкидала за хвіст у повітрі: на відео потрапила дивна гра косатки та дельфіна

Унікальний ролик записав Доменік Бьягіні – режисер, який спеціалізується на зйомках дикої природи.

Експедиція зі спостереження за китами зняла біля узбережжя Сан-Дієго, що в США, унікальне відео. На ньому косатка вчить своє дитинча полювати, б’ючи та підкидаючи у повітрі за хвіст дельфіна, повідомляє телеканал NBC News.

"Косатка ловить дельфіна, приборкує його, а згодом відпускає, щоб дати шанс на вдалу охоту своєму дитинчаті. Побачити такий рівень спілкування та розуміння – це наче спостерігати за справжньою сім’єю", – каже режисер Доменік Бьягіні, що спеціалізується на зйомках дикої природи.

За його словами, полювання шести косаток тривало близько 30 хвилин.

"Косатки можуть рухатися зі швидкістю 11 м/с. Зазвичай вони використовують свій величезний розмір та спритність, аби спіймати здобич. Аби так сильно вдарити дельфіна, щоб він аж вистрибнув з води, потрібно мати величезну силу", – запевняє Аліса Шульман-Джанігер, морський біолог і співзасновниця організації California Killer Whale Project.

Експерта додає, що косатка, показана на ролику, дуже молода, бо пов’язка на її очах жовта, а не біла, як має бути у дорослих представників цього виду.

Раніше Фокус писав про кіднепінг в океані: біля берегів Ісландії косатка викрала дитинча круглоголового кита.

Крім того, ми розповідали, де, як і скільки сплять кити та дельфіни в океані. На відміну від людей, вони не можуть дихати довільно — по суті, їм необхідно свідомо робити кожен вдих і видих навіть уві сні. Цим і зумовлена їхня дивовижна поведінка під час відпочинку.