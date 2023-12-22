Худнула на очах: як змінилося життя матері, яка спить по 14 годин на добу (фото)

Джулі Кук підрахувала, що можна скинути майже 5 кг, якщо прожити з таким графіком впродовж одного місяця.

Британська письменниця Джулі Кук провела експеримент й спробувала упродовж трьох днів спати по чотирнадцять годин на добу. Про свій досвід вона розповіла журналістам таблоїда The Sun.

Жінка вирішила перейняти спосіб життя зірки скандального фільму "П’ятдесят відтінків сірого" Дакоти Джонсон. Якось в одному з інтерв’ю акторка зізналась, що задля здоров’я та краси спить по 14 годин на добу. А це, до речі, вдвічі більше, аніж рекомендовано дорослим.

"Зазвичай ми з моїм 43-річним чоловіком Корнелом лягаємо спати близько 22:00. Десь годину дивимось Netflix, а потім засинаємо о 23:00. І мені цілком вистачає семигодинного сну", – розповідає Джулі.

Письменниця раніше думала, що розпорядок дня Дакоти – це безумство і розкіш, яку може собі дозволити лише акторка з мільйонними статками. Але вирішила випробувати це на собі.

Акторка Дакота Джонсон Фото: instagram//dakotajohnson

Першого дня експерименту Джулі було дуже незвично лягати у ліжко так рано. Вона мала якось відсторонитися від сторонніх шумів та криків її дітей – 15-річного Алекса і 10-річної Адріани, вони зазвичай засинають значно пізніше.

Експериментаторка часто прокидалась й починала читати, щоб навіяти втому. А одного дня вона довідалась, що якість сну покращує секс, і вирішила це також перевірити.

"Штовхала свого чоловіка в спину, і ми робили це, на його подив, серед ночі", – ділиться британка.

Джулі Кук спала по 14 годин на добу Фото: Chris Balcombe

На третій день експерименту в Джулі боліла голова і вона відчувала себе дуже втомленою, попри, здавалося б, тривалий відпочинок.

"У моїй голові виникають запитання. Коли Дакота їла? Коли вона щось робила? Однак є один плюс. Мої джинси трохи почали спадати, тож я стала на ваги й побачила, що схудла. Мабуть, це через відсутність нічних перекусів та пропущені сніданки. Однак в усьому іншому, я не бачу великої різниці", – резюмує жінка.

Вона підрахувала, що можна скинути майже 5 кг, якщо прожити в стилі Дакоти Джонсон близько одного місяця.

Письменниця стверджує, що сон допомагає схуднути Фото: Chris Balcombe

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що денний сон може бути пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку гіпертонії та інсульту.

Крім того, ми розповідали про блогерку Робін Лейрд, яка вирішила поставити експеримент над собою. Дівчина щодня упродовж 30 днів змушувала себе ходити на кількагодинні прогулянки, і дуже здивована результатом.