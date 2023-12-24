"Убити двох зайців": компанія виплачує бонуси співробітникам, які пробігають понад 3 км на день

Щоб пропагувати здоровий спосіб життя серед 100 співробітників, керівництво вирішило винагороджувати їх залежно від того, скільки вони займаються спортом. За даними журналістів, працівники Dongpo Paper дуже задоволені новою структурою бонусів.

Китайська компанія замінила свою програму бонусів для співробітників наприкінці року іншою схемою, призначеною для заохочення фізичних вправ — залучення фінансових винагород для співробітників, які займаються спортом щодня, повідомляє Odditycentral.

Guangdong Dongpo Paper, компанія з виробництва паперу в провінції Гуандун, Китай, нещодавно потрапила в заголовки міжнародних новин у зв'язку із заміною своєї традиційної схеми преміювання співробітників, заснованої на результатах, на систему, засновану на спортивних результатах. Щоб пропагувати здоровий спосіб життя серед 100 співробітників, керівництво вирішило винагороджувати їх залежно від того, скільки вони займаються спортом. Наприклад, співробітник матиме право на повну щомісячну премію, якщо він пробігає 50 км на місяць. За пробіг на 40 км вони отримають 60 відсотків бонусу, за 30 кілометрів — 30 відсотків.

"Мій бізнес зможе вижити тільки в тому разі, якщо мої співробітники будуть здорові", — сказав керівник Dongpo Paper Лінь Чжиюн, додавши, що останні три роки він заохочував своїх співробітників займатися спортом і фітнесом.

Відстань, пройдену кожним співробітником, відстежують за допомогою додатка на його телефоні, який також враховує такі види активності, як гірські походи і швидкісна ходьба, які можуть становити 60 і 30 відсотків відповідно від загальної кількості необхідних вправ. Програма виявилася дуже успішною, і Лінь Чжиюн, який сам є ентузіастом фізичних вправ, стверджує, що всі співробітники мають право на отримання повного бонусу.

За даними журналістів, співробітники Dongpo Paper дуже задоволені новою структурою бонусів, стверджуючи, що тепер компанія дає їм змогу "вбити двох зайців одним пострілом", оскільки вони "можуть отримати і здоров'я, і гроші". Але хоча нова політика отримала загалом позитивні відгуки в інтернеті, деякі вважають, що вона може призвести до дискримінації.

"Намір політики компанії гарний, але вона має враховувати будь-які наявні умови або проблеми зі здоров'ям серед її співробітників", — прокоментувала одна людина в мережі, запитавши, якою є політика для працівників, які піддаються ризику серцевих нападів або з інших причин не можуть відповідати бонусним вимогам.

Інші звинуватили Guangdong Dongpo Paper у тому, що вона піддає ризику здоров'я своїх співробітників, встановлюючи для них дуже високі пороги премій. Деякі користувачі вважають, що співробітники можуть пошкодити коліна, переслідуючи ці цілі.

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