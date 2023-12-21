Втрачене багатство: пенсіонери продали перекупнику сувенір, що коштує 4 мільйони євро

Подружжя захотіло повернути скарб назад і навіть подало позов до суду, але ці спроби були марними.

Французьке подружжя Фурньє, 88-річний пенсіонер та його 81-річна дружина, знайшли у підвалі свого будинку стару дерев'яну маску й продали її перекупнику всього за 150 євро. Той, зі свого боку, виставив сувенір на аукціон у Монпельє й під час торгів отримав аж 4,2 мільйона, пише видання IL Mattino.

Коли про це довідались Фурньє, то захотіли повернути скарб назад і навіть подали позов до суду в Алесі, що на півдні Франції, аби отримати компенсацію.

Втім, суддя ухвалив рішення не на їхню користь, вказавши, що позивачі втратили дорогоцінність через свою безрозсудність.

"Їхня недбалість та неуважність не є підставою для визнання правочину недійсним", – йдеться у рішенні суду.

Як з’ясувалося, подружжя володіло вкрай рідкісною маскою Нгіль XIX століття, що була виготовлена народом Фанг з Габона. Це один з приблизно 10 існуючих у світі екземплярів. Її, ймовірно, у 1917 році купив предок Фурньє — Рене-Віктор Едвард Моріс, який працював губернатором французької колонії.

Маска Нгіль, виготовлена народом Фанг з Габона Фото: IL mattino

У республіці Габон навіть порушили кримінальне провадження за крадіжку старожитності й вимагали скасувати продаж та репатріацію маски. Проте суд відхилив це клопотання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бабусю з французького містечка Комп'єн, яка випадково дізналася, що стара ікона на її кухні коштує майже 27 мільйонів доларів. Як з’ясувалося, це втрачений шедевр під назвою "Christ Mocked" (Висміяний Христос) знаменитого італійського живописця Чімабуе, відомого також як Ченні ді Пепо.