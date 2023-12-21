На 500-річному шедеврі світового мистецтва виявили "таємниче обличчя" (фото)

На картині художник зобразив біблійний сюжет – Марію, яка тримає Ісуса, Йосипа та юного Івана Хрестителя.

Вчені з Великої Британії розгадали таємницю картини "Мадонна з трояндою", яку на початку XVI ст. створив відомий італійський художник Рафаель – геній епохи Відродження. Про це повідомляє видання Metro.

На картині, що зараз зберігається у Музеї Прадо (Мадрид, Іспанія), Рафаель зобразив біблійний сюжет – Марію, яка тримає Ісуса, Йосипа, юного Івана Хрестителя, а також символічну троянду на столі.

Професор Хассан Угайл з Бредфордського університету в результаті застосування спеціального алгоритму ШІ з 98% точністю підтверджує, що більшу частину картини дійсно написав Рафаель. Однак обличчя Йосипа малювала рука іншого художника, можливо, його учня Джуліо Романо.

Науковці кажуть, що їхній алгоритм штучного інтелекту не може використовуватися як єдиний інструмент автентифікації, тому дослідження потрібно продовжувати.

Обличчя Йосипа на цьому полотні малював не Рафаель Фото: Mondadori Portfolio

До слова, Рафаель Санті або просто Рафаель народився в італійському Урбіно в 1483 році. Він вважається одним із геніїв мистецтва епохи Високого Відродження.

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