Слон розгромив авто з туристами, щоб забрати чипси та картоплю фрі (відео)

Водій намагався від’їхати заднім ходом, але звір вдарив головою в борт фургона й вибив вікно своїм бивнем.

У національному парку Яла, що на Шрі-Ланці, величезний слон у пошуках їжі накинувся на фургон з туристами. Перелякані мандрівники вирішили віддати тварині чипси та картоплю фрі, аби врятуватися й втекти. Про це пише таблоїд Daily Mail.

На опублікованому відео показано, як слониха Нітра несподівано вилазить з кущів й наближається до автомобіля мандрівників з Австралії.

Водій Касун Баснаяке відчайдушно намагається від’їхати заднім ходом, але звір вдаряє головою в борт фургона й використовує свій бивень, щоб розбити вікно.

Аби на якийсь час відвернути увагу Нітри, чоловік викинув з вікна бутерброди та чипси свого сина. Після цього швидко ввімкнув першу передачу й втік.

"Ці бутерброди та чипси, ймовірно, врятували нам життя", – каже Касун Баснаяке.

Повідомляється, що у результаті цього курйозного інциденту ніхто не постраждав. Однак місцеві гіди попереджають, що дорога до храму Калп, якою їхали австралійські туристи, є ключовою локацією, де слони підстерігають людей, щоб вкрасти у них їжу. Окрім того, на там є чимало голодних леопардів, шакалів та крокодилів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як у заповіднику дикої природи "Кхао Анг Рю Най" у Таїланді дорослий слон перевернув пікап. Деякі ЗМІ заявили, що в автомобілі могла бути їжа, яка привабила тварину. Ще однією причиною могло стати те, що водій не поступився дорогою слону, що могло спровокувати його.

Крім того, в Індії туристка поплатилася за те, що дратувала слона. Відео раптового нападу тварини на жінку в Twitter завантажила офіцерка лісової служби Індії Сусанта Нанда.