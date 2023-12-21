Сама удома: мати залишила п'ятирічну дочку перед Різдвом і полетіла на відпочинок у Дубаї (фото)

35-річну Ребекку Тіді звинувачують в егоїзмі, але жінка каже, що їй байдуже.

Американська письменниця Ребекка Тіді покинула п’ятирічну дочку вдома напередодні Різдва заради індивідуального відпочинку у фешенебельному 5-зірковому готелі в Дубаї. Поїздка обійшлась їй 1,8 тисячі фунтів стерлінгів (85,5 тис. грн), пише британський таблоїд The Sun.

Ребекка, що живе у Плімуті, дуже втомилась через виснажливу підготовку до свята: від приготування їжі та прибирання до вибору подарунків й "обслуговування метушливих родичів".

"Торік я готувала їжу, мила гору посуду, а коли зайшла у вітальню, то побачила, як усі мирно дрімають. Цьогоріч вирішила змінити традицію й у вересні забронювала сольну поїздку до ОАЕ. Планую залишити свою маленьку дівчинку на Різдво з татом, бабусею й дідусем", – розповідає жінка.

За словами Тіді, сімейство планує навідатись на свята до родичів у Лондоні, Фолкстоні, Мейдстоні, а потім заїхати у будинок для відпочинку в Корнуолі. У неї є значно кращі ідеї.

35-річна Ребекка Тіді поїхала на відпочинок у Дубаї без дитини Фото: Rebecca Tidy

"Я дуже вдячна, що пропускаю святкові візити, бо це реально виснажує. З нетерпінням чекаю, коли заселюсь у п’ятизірковий готель в Дубаї. Буду святкувати Різдво, милуючись пальмами, поки моя родина очищатиме картоплю та пастернак", – каже молода мати.

Ребекка Тіді з дочкою в авто Фото: Rebecca Tidy

Ребекка додає, що з радістю пропустить й "страшну" святкову вечерю, а натомість буде харчуватися зі шведського столу за принципом "все включено".

До того ж їй не доведеться довго обирати та купувати різдвяні подарунки. Заощаджені кошти вона витратить на похід до спа-салону, хамаму, соляної печери для галотерапії та павільйону для медитації.

"Люди кажуть, що я егоїстка, але мені байдуже", – резюмує британка.

Ребекка Тіді обнімає свою дочку Фото: Rebecca Tidy

Нагадаємо, раніше Фокус писав про матір-одиначку Адіану Пенью Гарсію з Перу, яка дозволяла своєму маленькому синові Сантьяго-Даніелю малювати на стінах квартири, а тепер похизувалась, ким він став. Жінка переконана, що батькам у жодному разі не можна забороняти дітям займатися творчістю, бо від цього залежить їхній розвиток та самореалізація.

А 39-річна Черлін Сью з австралійського Сіднея переконана, що дітям не варто купувати новорічні подарунки. Жінка каже, що матеріальні блага не здатні створити відчуття дива. Натомість робить дітей корисливими й змушують порівнювати себе з іншими.