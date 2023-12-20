Убивче читання: експерти розпочали "полювання" за смертоносними книгами 19 століття (відео)

До промислової революції книжки були ручним творінням у шкіряних палітурках, на виготовлення яких йшло багато часу та сил. Деякі могли містити небезпечні для здоров'я речовини.

Фахівці зі збереження книг зі США розпочали пошук тисяч книг XIX століття, що містять "смарагдову зелень" — рідкісний і бажаний пігмент, створений за допомогою миш'яку. Про це пише Oddity Central.

До промислової революції книжки були ручним творінням в шкіряних палітурках, на виготовлення яких витрачалося багато часу і сил, але винахід палітурної тканини змінив усе. Вона стала дешевшою і простішою у виробництві, а також дала змогу використовувати пігменти для надання обкладинкам книжок привабливішого вигляду.

Наприклад, одним із найпопулярніших кольорів палітурної тканини кінця XIX століття був яскравий зелений, який став відомий як паризький або смарагдово-зелений. Видання зазначає, що жоден інший пігмент навіть не наблизився до нього за насиченістю, і, попри те, що на той час було зареєстровано кілька випадків отруєння миш'яком, попит на нього був настільки великий, що виробники навіть не думали згортати виробництво. Десятки, а можливо, і сотні тисяч смарагдово-зелених книжок було випущено, поки ризик отруєння не став занадто великим.

Фахівці зі збереження книг зі США розпочали пошук тисяч книг XIX століття Фото: Facebook

Мелісса Тедоне, консерваторка Музею Вінтертура в штаті Делавер (США), виявила книжки з миш'яком під час огляду чудової зеленої книжки, виданої 1857 року. Вона ремонтувала корінець книги, коли помітила, що зелений пігмент відшаровується, що здалося їй незвичайним.

За її словами, при порушенні смарагдово-зелений пігмент відшаровується і невидимими фрагментами злітає в повітря, де його можна вдихнути. Більша його частина може залишитися на руках того, хто працює з книжками. Навіть мала кількість миш'яку може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям і навіть призвести до летальних наслідків у довгостроковій перспективі. Гострі симптоми впливу отрути можуть охоплювати шлунково-кишкові симптоми, а згодом вона може викликати навіть рак. Щоб запобігти подібним проблемам, Мелісса Тедоне створила проєкт "Отруйна книжка" — ініціативу, покликану просвітити людей про небезпеку поводження з книжками, пофарбованими в смарагдово-зелений колір.

"Ми не знаємо жодного випадку, щоб хтось серйозно захворів від роботи з подібними книгами. Ми просто хочемо, щоб люди знали про потенційну небезпеку, щоб ми могли уникнути трагедії через одну з таких книг", — сказала Тедоне.

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