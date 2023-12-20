Розбиті мрії: приятелі по роботі думали, що виграли в лотерею 800 мільйонів фунтів

Понад 40 співробітників ресторану раділи, але радість від виграшу величезного джекпоту змінилася розчаруванням.

Співробітники ресторану Grissini у США зраділи, дізнавшись, що, схоже, виграли 800 мільйонів фунтів стерлінгів у лотерею, але незабаром зрозуміли, що, попри правильні номери, з їхнім білетом щось не так. Про це згадує Daily Star.

У 2016 році група колег по роботі, яка витратилася на лотерейний білет, думала, що їм вдалося виграти 800 мільйонів фунтів стерлінгів у лотереї Powerball.

Одразу 42 співробітники ресторану раділи і святкували, впізнаючи кожен вдалий номер. Однак їхня радість від виграшу величезного джекпоту незабаром змінилася розчаруванням.

Після вдалого, на їхню думку, розіграшу один із працівників навіть звільнився з роботи, так і не зрозумівши, що послідовна серія чисел на його білеті випала в інший день.

Група колег по роботі, яка витратилася на лотерейний квиток Фото: Facebook

Їхній квиток, у якому були номери 2, 11, 47, 62, 63 і номер лотереї Powerball 17, повністю збігався з квитком попереднього розіграшу на тому тижні. Їхній суботній квиток збігся з квитками тиражу середи, але різні дати звели нанівець їхній виграш.

"Я взяв телефон і почав називати номери всім присутнім. Усі номери збіглися з нашими. Потім почалося стовпотворіння. Було так багато радості, і я не можу передати словами почуття ейфорії, яке ми всі відчували. Коли ми зрозуміли зворотне, це було схоже на повітряну кульку, що здувається", — розповів про розіграш 2016 року бармен Чарлі Поверомо.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виграв 36,5 млн доларів і наступного дня пішов на роботу. П'єр Річер не дозволив своєму недавньому великому виграшу в лотерею змінити свій спосіб життя. Він прийшов на роботу о 4:30 ранку в понеділок після розіграшу, ніби нічого не сталося.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв $1,35 млрд, зажадав грошей від матері своєї дитини. Приз, що став четвертим за величиною виграшем у лотереї за всю історію США, викликав великий ажіотаж. Переможець із самого початку прагнув зберегти свою анонімність.