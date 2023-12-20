Все пішло не так: закохана пара в один день потрапила у дві різні авіакатастрофи (фото)

Повідомляється, що проблеми на бортах літаків почалися через погіршення погодних умов.

30-річний італієць Стефано Піріллі та його 22-річна кохана-студентка Антоніетта Демасі в один день потрапили у дві різні авіакатастрофи. Обидва дивом лишилися живими, але дівчина зазнала легкої травми тазу, пише британський таблоїд Daily Mail.

Пара сіла на окремі надлегкі літаки, щоб вчасно потрапити на обід з друзями у фермерському будиночку на вершині пагорба поблизу північного італійського міста Турин минулої неділі, 17 грудня.

Двомісний Tecnam P92 Echo Super, на якому був Стефано, розбився у Сан-Гілліо, а літак його дівчини упав поблизу Бусано – за 40 км звідти. На місце катастрофи відразу приїхали рятувальники та пожежники. Вони змушені були вирізати потерпілих з-під уламків.

"Це був перший політ Антонієтти, і мені дуже шкода, що так сталося. День почався гарно, а закінчився тим, що ми обоє розбилися у різних літаках. Нам пощастило, що взагалі вижили, усі наші думки зараз із пораненими пілотами", – розповідає засмучений Стефано.

Повідомляється, що проблеми на бортах літаків почалися через погіршення погодних умов: раптово з’явився туман, температура повітря стрімко впала, а потім потемнішало.

Літаки Стефано та Антонієтти впали майже одночасно Фото: Daily Mail

"Ми знали, що довкола проходять електричні кабелі, але впали на луг ще до того, як це усвідомили. Як з’ясувалося, промахнулися від злітно-посадкової смуги приблизно на 100 метрів", – згадує чоловік.

Коли він зателефонував в аварійну службу, то дізнався, що неподалік від них сталася ще одна авіакатастрофа. Саме на тому борту летіла Антоніетта.

Керівництво цивільної авіації розпочали розслідування обох катастроф.

Літаки Стефано та Антонієтти впали майже одночасно Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше Фокус писав про досвідченого парашутиста Івана Макгуайра, який випадково стрибнув з літака без парашута. Чоловік зняв свою смерть на відео – камера зафіксувала усе, що відбувалося у повітрі аж до падіння.

Крім того, не так давно капітан пасажирського літака цієї авіакомпанії, що прямував із Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам. Лайнер негайно спрямували на аварійну посадку в найближчий аеропорт Фару, що у португальському Алгарве.