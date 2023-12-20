Занадто дорого: батьки 15 років обманювали доньку, щоб вона не їла їхні солодощі

Дівчина довгий час вважала, що солодощі можуть нашкодити її здоров'ю, тому вирішила пройти тест, щоб з'ясувати точне джерело своїх проблем.

Жінка, яка протягом 15 років вважала, що в неї алергія на горіхи, тому що батьки говорили їй про це, була збентежена, коли дізналася, що причина була в тому, що вони не хотіли ділитися з нею шоколадом. Про це вона розповіла читачам популярного форуму Reddit.

Мати й батько 15 років брехали своїй доньці, щоб вона не їла їхні дорогі цукерки з горіхом.

21-річна дівчина, яка трималася якомога далі від будь-яких горіхів, вирішила пройти тест, щоб з'ясувати точне джерело своїх проблем. Отримавши результати, вона дізналася, що у неї є алергія на деякі продукти, включно з креветками, огірками, нутом і каррі. Однак вона була вкрай здивована, коли зрозуміла, що горіхів у цьому списку немає.

"Я дізналася, що мої батьки брехали мені понад 15 років, кажучи, що у мене алергія на горіхи", — написала дівчина під нікнеймом TrueOffMyChest.

Пізніше батьки сказали, що вони почали брехати дівчинці, тому що її мама любить такі цукерки, а в їхній країні вони дорогі.

Ілюстративне фото Фото: Соцмережi

"Брехня вийшла з-під контролю, і в підсумку я стала уникати всіх видів горіхів усе своє життя. Я була позбавлена сотень рецептів, тому що мої мати й батько не хотіли ділитися зі мною цим шоколадом. Він хоч смачний? Я почуваюся зрадженою і мені здається, що я назавжди залишуся ображеною на виробника. Може, мені просто спробувати його в експозиційній терапії або ще де-небудь? Я абсолютно впевнена, що цього разу він мене не вб'є", — додала вона.

Багато користувачів форуму були здивовані такому вчинку з боку батьків і поспішили висловити дівчині своє співчуття.

"Мені шкода, що це твої батьки! Це неймовірно егоїстично з їхнього боку. Сподіваюся, це єдина брехня, яку вони тобі сказали. Сподіваюся, тобі сподобається досліджувати різні види горіхів!" — написав один із них.

Ілюстративне фото Фото: вино

Пізніше в коментарях дівчина пояснила, що не тримає зла на батьків і вони зовсім "не монстри", адже вона "виросла в бідності".

"Я розумію, що в ті дні у моєї мами було всього потроху! Вона вибачалася мільйон разів, і я її пробачила! Це стало для нас кумедною історією", — сказала вона.

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