Просто зник із радарів: рибалка знайшов деталь, яка допоможе розгадати таємницю рейсу MH370

Кіт Олвер стверджує, що виявив найважливіший ключ до розгадки таємниці зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines.

77-річний рибалка з Австралії вважає, що йому вдалося спіймати крило зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines незабаром після того, як він зник під час польоту з Малайзії до Китаю 8 березня 2014 року. Про це пише The Sydney Morning Herald.

Кіт Олвер стверджує, що виявив найважливіший ключ до розгадки таємниці зниклого рейсу MH370 авіакомпанії Malaysia Airlines. Boeing 777 зник під час польоту з Малайзії до Китаю 8 березня 2014 року з 227 пасажирами й 12 членами екіпажу на борту.

Попри те, що відтоді було знайдено уламки літака, великі морські пошуки так і не привели до виявлення місця його аварії. Однак 77-річний австралійський рибалка на пенсії Кіт Олвер може знати, де слід шукати останній притулок боїнга.

Чоловік стверджує, що у вересні або жовтні 2014 року його глибоководний траулер виловив те, що виявилося крилом комерційного літака. За його словами, він перебував у Південному океані, приблизно за 55 км від узбережжя Південної Австралії.

"Це було до біса велике крило великого реактивного авіалайнера. Я сумнівався в собі, шукав вихід із цієї ситуації. Краще б я ніколи не бачив цю штуку… але ось вона. Це було крило літака", — сказав Олвер у недавньому інтерв'ю газеті The Sydney Morning Herald.

Зниклий рейс MH370 довгий час оповитий таємницями і загадками Фото: Wikipedia

У молодості Олвер мав ліцензію пілота і літав на кількох невеликих літаках. Він був упевнений, що крило, яке він витягнув з океану, не належало невеликому приватному літаку.

Джордж Каррі, єдиний член екіпажу траулера, який залишився живим, підтвердив припущення рибалки.

"Деталь була неймовірно важкою і незграбною. Чоловік розтягнув сітку і порвав її. "Улов" був занадто великим, щоб його просто помістили на палубу. Щойно я побачив його, я зрозумів, що це таке. Очевидно, це було крило або більша його частина від комерційного літака. Воно було білим і явно не належало військовому або маленькому літаку", — сказав він.

Рибалка може показати ймовірне місце аварії Фото: The Sydney Morning Herald

Олвер наказав своїй команді розрізати сітку і звільнити крило, витративши цілий день на те, щоб витягнути його. Рибалка так добре запам'ятав місце знахідки, оскільки це був його секретний маршрут для лову риби. За його словами, він зв'язався з Австралійським управлінням безпеки на морі (AMSA), щойно повернувся до порту, і йому сказали, що, найімовірніше, він зачепив контейнер, що впав із російського судна в цьому районі. AMSA повідомило газеті The Sydney Morning Herald, що не має жодних записів про контакти з Олвером.

До речі, це вже не перший скандал на борту Ryanair. Не так давно капітан пасажирського літака цієї авіакомпанії, що прямував із Великої Британії до Марокко, поскаржився на погане самопочуття й зробив тривожне оголошення пасажирам.

Крім того, популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.