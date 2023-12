Жінка показала, що сталося з її тілом після 18-денного голодування (фото)

Емма Ван Карлен назвала тривале голодування "справді трансформаційним". Окрім схуднення на 8 кг, у неї зникли прищі та подразнення на шкірі обличчя та шиї.

34-річна Емма Ван Карлен зі Швеції поділилась результатом 18-денного голодування. Відповідне відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok, де на неї підписалось понад 108 тисяч користувачів.

У кадрі Емма каже, що голодувала щодня по 16 годин і харчувалась один або два рази на добу з восьмигодинними проміжками. Також пила воду та трав'яний чай, але дуже пильно стежила за вживанням правильних доз електролітів для підтримки організму, зокрема калію, натрію та магнію. Це, за її словами, допомагало уникнути нудоти, головним болів і слабкості.

Карлен зізнається, що найважче було у проміжку між 11 та 14 днем голодування. В останній день блогерка з’їла бульйон та авокадо, а згодом повільно ввела у раціон тверду їжу.

Жінка назвала тривале голодування "справді трансформаційним". Окрім схуднення на 8 кг, у неї зникли прищі та подразнення на шкірі обличчя та шиї.

Зараз вона продовжує голодувати двічі на рік упродовж трьох-п'яти днів.

Шведка визнає, що такий раціон підходить далеко не всім і закликає людей проконсультуватися з медичним працівником, перш ніж експериментувати зі своїм здоров’ям.

Ролик про цей експеримент зібрав понад 711 тисяч переглядів, багато коментарів, вподобайок та репостів.

Зверніть увагу, що лікарі не рекомендують голодувати задля оздоровлення та схуднення. Фахівці попереджають, що відсутність їжі протягом тривалого часу може призвести до розладу харчової поведінки або навіть смерті.

