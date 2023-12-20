Чоловік спробував проникнути на військову базу США, назвавши себе Капітаном Америкою (фото)

"Супергерой" мав при собі гвинтівку AR-15 і понад 100 патронів.

У США минулого місяця 33-річний чоловік під час спроби проникнути на базу ВПС Макділл заявив співробітникам служби безпеки ВПС США, що він "Капітан Америка". Про це пише FOX News.

За даними Міністерства юстиції США, 3 листопада Барух Роше II заявив службі безпеки, що має зустріч із генералом Командування спеціальних операцій США (SOCOM), коли його зупинили на виході й попросили пред'явити посвідчення особи. За словами представників влади, чоловік заявив, що має надати цілком таємну інформацію.

Коли співробітники служби безпеки не пустили його всередину, американець став сперечатися і погрожувати, що буде щодня повертатися і шукати офіцерів, які відмовили йому у вході.

Згідно з кримінальною справою, Роше був затриманий через свою підозрілу поведінку, а охорона обшукала його машину. У скарзі також ідеться, що на території бази MacDill AFB є кілька знаків, які забороняють носіння вогнепальної зброї.

33-річний Барух Рош II Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Мін'юст стверджує, що в багажнику машини Роуча була гвинтівка AR-15, а також п'ять магазинів, споряджених 125 патронами.

Поліцейське управління Тампи також прибуло на місце події та допитало підозрюваного. За словами офіційних осіб, щодо порушника було ухвалено закон Бейкера через його крайній стан параної, психоз і погрозу заподіяти шкоду співробітникам служби безпеки ВПС США.

Роше було висунуто одне обвинувачення у спробі заволодіти вогнепальною зброєю на федеральному об'єкті. За даними прокуратури США, йому загрожує максимальне покарання у вигляді одного року позбавлення волі у федеральній в'язниці.

Раніше Фокус повідомляв, що ватажок банди видав себе за дочку, намагаючись втекти з в'язниці. Чоловік перебував під вартою з 2013 року, після того, як його ув'язнили на 73 роки та 10 місяців.

Також стало відомо, що на будівництві знайшли табличку з древнім прокляттям. Дослідники вважають, що моторошне послання належить до Середніх віків, і саме це робить знахідку такою особливою.