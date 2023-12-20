Ганьба дитсадка: жінку звільнили після невдалого походу на корпоратив (фото)

Начальник написав працівниці, що вона може більше не приходити на роботу.

Моллі з Корнуолла, що у Великій Британії, звільнили з роботи після невдалого походу на різдвяний корпоратив. Про це жінка зізналась на своїй сторінці у TikTok.

Британка стверджує, що після святкового вечора отримала на пошту листа від начальника з інформацією про дострокове розірвання трудового договору.

На короткому ролику під безсмертний хіт американського репера Фло Райда "Right Round" (Крутиться голова) жінка продемонструвала скриншоти отриманого повідомлення. Там йдеться про те, що вона може більше не приходити на роботу.

"Шановна Моллі, з жалем підтверджую результати розслідування подій, що мали місце на різдвяній вечірці наших співробітників цього суботнього вечора. Ваша поведінка була грубою та неправомірною. Оскільки ви досі на випробувальному терміні, у мене немає іншого виходу, окрім як негайно розірвати ваш трудовий договір", – вказано у листі.

Колишній роботодавець звинуватив Моллі, яка так і не розкрила свою посаду, у тому, що вона "ризикувала зганьбити репутацію дитячого садка". Однак не написав про те, що конкретно стало причиною її звільнення.

Моллі звільнили з роботи після корпоративу Фото: tiktok//@m21lly

"7 січня вам виплатять компенсацію за невикористані відпускні, а також відпрацьовані години за цей місяць", – пише у тексті.

У наступному відео Моллі сказала, що не може розказувати про деталі інциденту, адже в цій історії фігурує третя особа, яка "зіграла ту ж роль", що і вона, але зберегла свою посаду, бо працює там понад два роки.

Лист від начальнака Моллі Фото: tiktok//@m21lly

"На жаль, без її дозволу я не можу розповідати про той випадок", – пояснює свою позицію Моллі й зізнається, що дехто з підписників навіть запропонував їй гроші, аби дізнатися всю правду.

Ролик звільненої британки зібрав понад 2,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок, коментарів та репостів.

"Це несправедливо, якщо та третя особа зберегла свою роботу, а вас звільнили. Ви ж обидві робили те саме", "Ви заінтригували нас цією історією, а тепер мовчите. Так не можна", – написали під роликом підписники, перш ніж жінка закрила коментарі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про працівника аеропорту, якого звільнили після того, як один із пасажирів помітив непристойне послання, яке той залишив на його валізі.

Крім того, ми розповідали, як працівник супермаркету, якого було звільнено без попередження, "помстився" магазину. Однак пізніше чоловік записав ще одне відео, в якому показав, що все це було жартом.