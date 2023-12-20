Моторошні кадри: сильний вітер зніс літака зі злітно-посадкової смуги (відео)

Boeing 737 отримав пошкодження крила, тож запланований пасажирський рейс було скасовано для ремонту.

В аргентинському аеропорту Aeroparque Jorge Newbery поблизу Буенос-Айреса шквальний вітер зніс пасажирського літака зі злітно-посадкової смуги. Моторошні кадри миттєво розлетілись інтернетом. Про деталі інциденту написало видання The Independent.

На опублікованому відео можна побачити, як припаркований біля аеропорту Boeing 737 авіакомпанії Aerolíneas Argentinas спочатку обертається на злітно-посадковій смузі, а потім зачіплює крилом пересувні посадкові сходи.

Джамбо-джет внаслідок нещасного випадку отримав пошкодження крила, тому запланований рейс було скасовано для ремонту.

Повідомляється, що під час цього шторму в Аргентині загинули 14 людей і ще 14 постраждали. Негода завдала великої шкоди будівлям та спричинила збої в електропостачанні.

Літак Aerolíneas Argentinas потрапив у шторм Фото: колаж Фокус

Вітер зі швидкістю до 150 кілометрів на годину також спричинив обвал даху у спортивному комплексі Баїя-Бланка під час змагань з катання на ковзанах.

Президент Аргентини Хав'єр Мілеї прибув у цей регіон з кількома профільними міністрами, щоб скоординувати зусилля з надання допомоги усім постраждалим.

До слова, Aerolíneas Argentinas – найбільша в Аргентині та одна з провідних південноамериканських авіакомпаній-перевізників. Заснована у 1950 році. Штаб-квартира знаходиться у Буенос-Айресі. Станом на 2022 рік флот авіакомпанії складався з 76 літаків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота ірландської авіакомпанії Ryanair, який вимушено розвернув літак у повітрі й повернувся в аеропорт вильоту через двох "обкурених" пасажирів. Відразу після посадки чотири представники поліції піднялась на борт й провела обшуки. Вони вивели попідруки двох чоловіків.

Крім того, популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.