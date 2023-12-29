У цій захопливій добірці ми розповімо про незвичайні та курйозні випадки, які відбувалися 2023 року на весіллях по всьому світу.

Ласкаво просимо в захопливий світ весільних пригод, де кожна мить сповнена дивовижними, незабутніми та часом комічними подіями.

Готуйтеся до сміху, здивування та, можливо, до сліз радості і щастя, адже весілля — це завжди щось особливе, сповнене несподіванок і веселощів. Усі молодята, напевно, хочуть, щоб новий етап їхнього життя розпочався красиво й ефектно. Однак не завжди задуми йдуть за планом.

Наречена попросила не забувати про підтяжки для штанів

У батька 36-річної нареченої Сари Грундман-Коннорс із Нью-Джерсі, що в США, впали штани просто перед вівтарем. Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці в TikTok.

На записі показано, як 74-річний Леонард Грундман під час весільної церемонії веде свою доньку до вівтаря, де на неї чекають наречений і священик. Несподівано штани батька спадають до щиколоток. Розгублений чоловік у білій спідній білизні швидко нахилився, щоб їх підняти.

Водночас фотограф встигає зробити кілька знімків, а шоковані гості починають сміятися.

"Переконайтеся, що той, хто веде вас до вівтаря, носить підтяжки", — зазначила дівчина в описі до відео.

Сара каже, що весільна церемонія відбулася в Есбері-Парку ще 2021 року, але опублікувати запис вона наважилася тільки зараз.

Наречена вирішила стягувати "плату за неявку" з гостей

Одна наречена з Австралії придумала, як упоратися з розчаруванням, яке виникає, коли люди не приходять на весілля. Вона просто хоче взяти з них "плату за неявку".

Молода жінка задумалася про введення такого штрафу після того, як 10 гостей в останню хвилину відмовилися від участі в її весільній церемонії, надіславши свої підтвердження майже за шість місяців до того. Згідно з повідомленням, оплата за місце проведення весілля не підлягала поверненню.

"До весілля залишився тиждень, а я вже передала підтверджені номери в заклад і заплатила решту суми — 12 426 доларів. За останній тиждень десять гостей, які раніше заявили про свою участь, сказали, що приїдуть, але тепер скасували запрошення, покликавшись на те, що їм надто дорого добиратися з одного штату в інший. Чи розумно вимагати, щоб вони самі покрили ці витрати?" — розповіла жінка, виступаючи в подкасті "She's on the Money".

Іноді весільні курйози стосуються й нареченої Фото: Pexels

Наречена також розповіла, що офіційні запрошення були розіслані гостям у січні, а більшість учасників надіслали підтвердження в липні.

Подружка нареченої та фотограф втекли на "секретну" фотосесію

Наречена поділилася своїм розчаруванням після того, як отримала від фотографа назад свої весільні світлини, на яких замість молодят була зображена… сім'я її подруги.

Фотограф був новачком у своїй справі, але продемонстрував нареченій уміння робити чудові знімки, тому вони домовилися влаштувати весільну фотосесію — невеликий пакет із 300 цифрових фотографій і альбом. Коли фотографії доставили, пара сіла і з хвилюванням почала розглядати знімки, зроблені в їхній особливий день.

Весілля — це завжди подія, сповнена несподіванок і веселощів Фото: Pexels

Після кількох звичайних знімків вони натрапили на милу світлину однієї з подружок нареченої та її сім'ї. Потім з'явилася ще одна. І ще одна. І так — поки молодята не перегорнули цілих 43 кадри з чужої ексклюзивної фотосесії. Виявилося, що значна частина замовлених молодятами знімків була зроблена для їхньої гості. Що ще гірше, вони були зроблені в місці, розташованому далеко від місця весільного торжества. А це означає, що подружка нареченої, її сім'я та сам фотограф спеціально покинули церемонію, щоб відзняти фотосесію, яку в підсумку оплатила наречена.

Тепер гостя просить показати знімки з заходу, а засмучена наречена не знає, як їй вчинити — вона не хоче, щоб її подруга просто так отримала свої фото. Багато користувачів у соцмережах порадили помститися "подрузі" за її підлий вчинок, а інші запропонували вимагати у фотографа знижку за погану роботу.

Потай від чоловіка тричі вийшла заміж — заради грошей

Мешканка Китаю на прізвище Чжоу, яка вже перебуває в шлюбі, вступила в новий союз із іншими чоловіками з метою отримання додаткових фінансів і весільних подарунків.

Із трьома своїми потенційними "чоловіками" (їхні прізвища Луо, Чжан і Сюй) дама знайомилася на роботі або в інтернеті. Вона вміло приховувала ці стосунки від свого справжнього чоловіка, який займався бізнесом і рідко з'являвся вдома. Чжоу називала їх вигаданими іменами, зустрічалася протягом кількох місяців, а потім пропонувала одружитися.

Жінка вміло приховувала інші стосунки від свого справжнього чоловіка Фото: Pixabay

Щоб уникнути офіційної реєстрації шлюбу, китаянка брехала, що її будинок потрапив під знесення і їй необхідно залишитися незаміжньою, щоб отримати державну компенсацію. Однак вона пропонувала провести весільну церемонію, щоб отримати подарунки та гроші. На церемоніях усі родичі та друзі з її боку були найнятими акторами — до того ж деяких фальшивих гостей Чжоу продовжувала наймати впродовж кількох років.

Бійка на весіллі через меню

Весілля в Телангані (Індія) скасували після того, як сім'я нареченого обурилася відсутністю баранячого кісткового мозку в невегетаріанському меню, обраному стороною нареченої.

Після церемонії заручин розгорілася сварка, коли гості вказали на те, що не подається баранячий кістковий мозок. Коли господарі — сім'я нареченої — підтвердили, що кістковий мозок у страви не додавали, почалася бійка.

Весільні церемонії в Індії часто закінчуються курйозами Фото: Pexels

Незабаром у справу вступила поліція. Співробітники місцевого відділення поліції спробували переконати сім'ю нареченого вирішити сварку, але ті, розгнівані тим, що вони назвали "образою", не заспокоїлися. Вони стверджували, що родичі нареченої навмисно приховали від них той факт, що кістковий мозок не входить до меню. В підсумку вечірка закінчилася тим, що сім'я нареченого скасувала весілля.

Весільні курйози, про які писав Фокус

У 2023 році читачі Фокусу могли насолодитися різними історіями. Ми писали про гучні весільні церемонії, які вже змогли увійти в історію завдяки своїй масштабності й вартості. Потрапили в цей список і незвичайні подарунки молодятам, скромні прийоми, несподівані випадки та навіть розлучення через день після спільного життя. Однак найбільше нашим читачам припала до душі історія з випадково увімкненим диктофоном на весіллі.

Наречена поділилася історією про те, як вона створила аудіокнигу побажань, купивши старий телефон для запису в благодійному магазині. Після весілля дівчина слухала записи побажань, залишених гостями на святі. Однак вона випадково натрапила на розмову своєї тітки та двоюрідного брата, яка була зафіксована чутливим мікрофоном. Відео стало популярним і набрало 3,2 мільйона переглядів.

У записі наречена почула образи, адресовані їй особисто. Родичі назвали молодят позбавленими смаку та засудили їхнє рішення виключити деяких людей зі списку гостей.

"Як можна бути такими нетактовними та невихованими?" — вигукувала тітка нареченої.

Раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і виявила, що між ними проскочила іскра.