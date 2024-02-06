Матери "запретили" заходить в церковь из-за слишком откровенного наряда (фото, видео)

Когда епископ узнал о хобби женщины, то пришел к ней домой и попросил переосмыслить свое поведение, однако блогерша проигнорировала его советы.

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39-летнюю мать Холли Джейн из США осудили в церкви мормонов за провокационные фото и видео, которые она выкладывает на своей странице в Instagram, "шокируя" общественность.

На одном из последних опубликованных в сети видео Холли одета в леггинсы, светло-голубую майку и белые кроссовки ходит по супермаркету Walmart. Проходя мимо рядов с хозяйственными товарами, женщина демонстративно спускает штаны, чтобы показать края своего нижнего белья.

Джейн признается, что зарабатывает тысячи долларов на своем скандальном имидже. Однако такой образ жизни не понравился прихожанам церкви, которую она посещает. Когда епископ узнал о хобби женщины, то пришел к ней домой и попросил переосмыслить поведение, однако блогерша проигнорировала его советы.

Джейн снимает провокационные видео в супермаркете Фото: Instagram

Холли по-прежнему посещает церковные службы, но сразу уходит, чтобы избежать конфликтов с верующими. Американка не собирается менять свой образ жизни и продолжает "шокировать" общественность откровенными фото и видео.

Кстати, ее посты в социальных сетях быстро набирают сотни лайков и восторженных комментариев от подписчиков. Они шутят, что теперь будут чаще ходить в супермаркеты и просят Холли публиковать больше подобных фотографий.

"Вот что я в тебе люблю"

"Мне нужно чаще ходить в Walmart

"Больше фото, пожалуйста"

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсере Квесте Галлифорде из Лас-Вегаса (США), который прославился благодаря своей неуемной страсти к татуировкам. Начиная с 2009 года мужчина потратил более 70 тысяч долларов на рисунки по всему телу. Недавно он в очередной раз удивил своих подписчиков в TikTok, сделав рискованную татуировку на глазах.

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