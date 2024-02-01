Только отвернулся: 3-летний мальчик улизнул от отца и застрял в игровом автомате (видео)

Тимоти Хоппер не заметил, как его сын незаметно для него оказался в ловушке за стеклом. Мальчик провел внутри с игрушками около 10-15 минут.

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В Австралии 3-летний ребенок по имени Итан оказался внутри игрового автомата "Hello Kitty" с плюшевыми игрушками в торговом центре Квинсленда. Пока отец мальчика отвернулся, он поспешил забрать свой приз. Об этом пишет The Guardian.

В социальных сетях завирусилось видео, на котором можно увидеть как беззаботный ребенок окружен горой плюшевых игрушек Hello Kitty, а полицейские размышляют, как его вытащить. Офицеры отреагировали на сообщение о том, что мальчик застрял внутри игрового автомата с механической рукой в торговом центре Капалаба в воскресенье, 28 января.

На видеозаписи сделанной полицией видно, что Итан, одетый в футболку Power Rangers, выглядит невозмутимым. Кажется, что мальчика не сильно волнует ситуация в которой он оказался. Однако Итан все же последовал указаниям сотрудников полиции и переполз через игрушки, чтобы добраться до барьера. Дальше мальчик закрыл глаза, а офицеры аккуратно разбили стекло и освободили его.

"Ты выиграл приз, какой хочешь?" — сказал один из сотрудников правоохранительных органов ребенку, возвращая его к родителям.

Мальчик пробыл за стеклом около 10-15 минут Фото: Queensland Police

Отец Итана, Тимоти Хоппер, рассказал журналистам, что было невероятно, как быстро его сын оказался внутри автомата после того, как он отвернулся на долю секунды во время похода за продуктами.

"Он любит такие штуки… Он открыл заслонку, затем, за долю секунды, он заполз в автомат, и дверца закрылась за ним. Он встал, понял, что произошло, и стал царем горы игрушек", — сказал отец.

Мальчик пробыл за стеклом около 10-15 минут.

"Я написал своему старику, и он спросил меня, сколько у нас двухдолларовых монет. Это было довольно забавно. Я получил немного негативных отзывов в социальных сетях, но дети будут детьми, они могут переместиться в мгновение ока", — добавил отец мальчика.

Старший констебль Стюарт Пауэр сказал, что за свою 11-летнюю карьеру в полиции он никогда не видел подобного инцидента.

"Когда мы получили звонок, в машине было немного улыбок. Мы оба, как отцы, подумали, как бы поступили наши мальчики. Дети есть дети. Моему мальчику четыре года, и я удивлен, что он не поступил так же", — сказал Пауэр.

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