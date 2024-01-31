Учительница взимает со своих учеников "арендную плату" за парты и стулья (видео)

Шелби Латтимор придумала оригинальный способ обучения финансовой грамотности, благодаря которому она стала настоящей знаменитостью в социальных сетях.

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Новаторский подход учительницы третьего класса из Северной Каролины (США) к обучению финансовой грамотности получил широкую огласку. Своими успехами женщина делится в TikTok, набрав уже почти 900 тысяч подписчиков.

Шелби Латтимор взимает со своих учеников "арендную плату" за парты и стулья и позволяет им покупать привилегии, в том числе пропуска для выполнения домашних заданий, в рамках уроков по финансовой грамотности. Видеоролики учительницы, на которых запечатлены эти уроки, набирают миллионы просмотров в TikTok.

В ее третьем классе ученики зарабатывают не настоящие деньги за выполнение различных заданий, таких как держать двери открытыми, убирать и помогать учителю. За работу, которая не у всех одинаковая, полагается вознаграждение в пятничный "день зарплаты". Ученики могут использовать часть своего заработка для приобретения привилегий, таких как обед с учителем, свободное время или даже пропуск домашнего задания. Самой ценной наградой является стать учителем на один день и это стоит 30 "воображаемых долларов".

Латтимор постоянно напоминает детям, чтобы они всегда оставляли 5 долларов на оплату "аренды" стульев и парт. Теоретически те, кто не откладывает достаточно денег, рискуют оказаться на полу. Учительница следит за тем, чтобы ее ученики не опускались ниже целевого уровня накоплений. Для максимальной симуляции жизненных ситуаций дети могут получать штрафы за просрочку платежей или по другим причинам. Штраф за просроченное домашнее задание составляет 1 "воображаемый доллар".

Подобные уроки сопровождаются другими финансовыми хитростями для детей, такими как умение всегда считать сдачу и никогда не отдавать кассиру целый кошелек.

"Многие мои ученики из семей, которые живут от чека до чека и находятся не в самом лучшем финансовом положении. Поэтому я не думаю, что они слишком малы, чтобы научиться обращаться с деньгами", — рассказала американка в одном их своих видео.

Одна из мам, Бриттани Сэйлс, рассказала Business Insider, что ее дочь Марли получила ценные знания об управлении деньгами благодаря урокам Латтимор.

"Она просто думала, что они растут на деревьях и их можно тратить", — рассказала Сэйлс.

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