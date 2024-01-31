"Я просто ребенок": подросток, обливший молоком группу туристок, пожаловался на сломанную жизнь
Парень волнуется, что его могут выгнать из школы из-за этого инцидента.
В австралийском Мельбурне подросток облил молоком группу туристок, плывших на лодке по реке Ярра. Соответствующее видео появилось в интернете и вызвало возмущение у пользователей сети. Виновник инцидента даже пожаловался, что критика со стороны общественности зашла слишком далеко. Об этом пишет издание Daily Mail.
Как сообщает полиция Виктории, курьезный случай произошел в минувшую субботу, 27 января, около 12:45 дня на пешеходном мосту Эвана Волкера.
На видео, которое собрало миллионы просмотров в TikTok и Instagram, подросток спрашивает у женщин, не хотят ли они молока, а затем обливает их из бутылки именно в тот момент, когда лодка проходит под мостом.
Одна из туристок Вероника Бургесс рассказала, что парень испортил им отдых, испачкав одежду и еду.
В ответ на критику подросток жалуется, что его могут выгнать из школы из-за этого инцидента, и обвиняет Бургесс в том, что она выложила видео в сеть без его разрешения.
"Почему вы испортили мне жизнь из-за этого? Вы переборщили, я просто ребенок", — написал он.
Полиция призывает свидетелей инцидента обратиться к ним. В свою очередь, компания GoBoat, которой принадлежит лодка, помогла пассажиркам почистить одежду и продолжить путешествие.
Этот случай вызвал оживленную дискуссию в соцсетях. Юзеры спорят о границах допустимого в подобных розыгрышах.
- "Я был бы очень зол!"
- "Какой ужас, к чему катится этот мир"
- "Отправьте его на общественные работы, если нечем заняться"
- "Жаль, что это случилось с женщинами"
- "Ха-ха-ха, мне нравится. Невинное развлечение"
- "Брат, а ты не слишком много налил?"
- "У меня просто шок"
Напомним, ранее Фокус писал о путешественнице из Китая, которая была шокирована, когда получила еду, заказанную в службе доставки. Женщина увидела, что пакет с едой весь залит мочой, и сразу заподозрила курьера. Сколько бы мужчина не доказывал свою невиновность, клиентка ему не верила, пока не увидела записи с камер видеонаблюдения.
Кроме того, мы рассказывали, как туристка получила "травму на всю жизнь", проснувшись в арендованной квартире с двумя незнакомыми мужчинами. Девушка подала жалобу в сервис, занимающийся арендой жилья, и предоставила все необходимые доказательства, включая полицейский протокол.