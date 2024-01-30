"Все пошло наперекосяк": романтик сломал палец, когда делал предложение своей девушке (видео)
22-летний Алек Райт, которому наложили 8 швов, был крайне разочарованным из-за испорченных планов. Однако он счастлив, что теперь у него есть о чем рассказать друзьям и знакомым.
Молодой романтик, планировавший сделать незабываемое предложение своей возлюбленной, оказался в больнице из-за перелома пальца. Об этом курьезном инциденте его девушка рассказала в TikTok.
22-летний Алек Райт из Далласа (США) решил предложить руку и сердце своей избраннице — Энджел Гриффин. Он потратил 650 долларов на фотографа и видеооператора, а также 300 долларов на цветы и свечи, чтобы задекорировать Хайленд-Парк, где это должно было произойти.
Однако все пошло не по плану. Закрывая багажник своего автомобиля, мужчина в черном костюме случайно прищемил и сломал мизинец на руке.
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"Я люблю тебя и хочу провести с тобой всю свою жизнь. А ты проведешь со мной остаток жизни?" — спросил он у любимой уже в карете скорой помощи.
Взволнованная Энджел отвечала, что "да", надела кольцо стоимостью 1000 долларов и обняла своего заплаканного жениха, который сидел на носилках с аппаратом для измерения артериального давления и повязкой на пальце.
Алек, которому наложили 8 швов, признал, что был крайне разочарованным из-за испорченных планов. Однако он счастлив, что теперь ему есть о чем рассказать друзьям и знакомым.
"Это было довольно болезненно — точно не то, на что я надеялся. Но хотел все же сделать предложение, хотя сомневался, смогу ли. Все пошло наперекосяк", — вспоминает он.
Это видео на момент публикации собрало более 4,7 млн просмотров и 2 тысячи комментариев. Пользователи назвали сцену еще более милой, чем было запланировано.
- "Мне так грустно. Он был таким взволнованным, но на самом деле это замечательная история, которую можно рассказать своим внукам".
- "Тот факт, что он плачет больше, чем она, просто показывает, как сильно он ее любит".
- "Это даже волшебнее, чем запланированное предложение!"
- "О боже, бедняга! Я рад, что ты получила такое приятное предложение руки и сердца!"
К слову, пара решила пожениться в мае 2025-го, до этого они встречались в течение 2 лет.
@angelgaylexo It the middle of him preparing the proposal he smashed his finger in the car door and tore his finger up.. he still called this a win 🥹💕✨💍 #proposalvideo #proposal ♬ original sound - Angelgayle
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