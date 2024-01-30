"Все пошло наперекосяк": романтик сломал палец, когда делал предложение своей девушке (видео)

22-летний Алек Райт, которому наложили 8 швов, был крайне разочарованным из-за испорченных планов. Однако он счастлив, что теперь у него есть о чем рассказать друзьям и знакомым.

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Молодой романтик, планировавший сделать незабываемое предложение своей возлюбленной, оказался в больнице из-за перелома пальца. Об этом курьезном инциденте его девушка рассказала в TikTok.

22-летний Алек Райт из Далласа (США) решил предложить руку и сердце своей избраннице — Энджел Гриффин. Он потратил 650 долларов на фотографа и видеооператора, а также 300 долларов на цветы и свечи, чтобы задекорировать Хайленд-Парк, где это должно было произойти.

Однако все пошло не по плану. Закрывая багажник своего автомобиля, мужчина в черном костюме случайно прищемил и сломал мизинец на руке.

Алек прищемил мизинец, когда закрывал багажник своего авто Фото: TikTok

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"Я люблю тебя и хочу провести с тобой всю свою жизнь. А ты проведешь со мной остаток жизни?" — спросил он у любимой уже в карете скорой помощи.

Взволнованная Энджел отвечала, что "да", надела кольцо стоимостью 1000 долларов и обняла своего заплаканного жениха, который сидел на носилках с аппаратом для измерения артериального давления и повязкой на пальце.

Энджел обнимает Алека в карете скорой помощи Фото: TikTok

Алек, которому наложили 8 швов, признал, что был крайне разочарованным из-за испорченных планов. Однако он счастлив, что теперь ему есть о чем рассказать друзьям и знакомым.

"Это было довольно болезненно — точно не то, на что я надеялся. Но хотел все же сделать предложение, хотя сомневался, смогу ли. Все пошло наперекосяк", — вспоминает он.

Алек Райт вместе со своей возлюбленной Фото: TikTok

Это видео на момент публикации собрало более 4,7 млн просмотров и 2 тысячи комментариев. Пользователи назвали сцену еще более милой, чем было запланировано.

"Мне так грустно. Он был таким взволнованным, но на самом деле это замечательная история, которую можно рассказать своим внукам".

"Тот факт, что он плачет больше, чем она, просто показывает, как сильно он ее любит".

"Это даже волшебнее, чем запланированное предложение!"

"О боже, бедняга! Я рад, что ты получила такое приятное предложение руки и сердца!"

К слову, пара решила пожениться в мае 2025-го, до этого они встречались в течение 2 лет.

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