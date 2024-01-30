"Пищевой пират" благодаря хитрой схеме 127 раз бесплатно поел в ресторанах

Мужчина даже начал угощать едой незнакомых посетителей ресторана и предлагал им поделиться своими блюдами.

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58-летний мужчина из города Делфт, что в Нидерландах, бесплатно пообедал по крайней мере 127 раз за последние несколько лет и стал "настоящим кошмаром" для ресторанов. Об этом пишет местное издание AD.

Последний случай произошел недавно. В одно из заведений Делфта вызвали полицейских, чтобы помешать недобросовестному клиенту убежать не заплатив.

По словам бармена Майка Хогевена, гость сначала привлек внимание персонала, когда начал угощать едой незнакомых посетителей и предлагал им поделиться своими блюдами, а затем внезапно начал трясти левой рукой, изображая инсульт.

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На место происшествия вызвали скорую, но врачи поняли, что мужчина лишь изображает болезнь, и отказались его госпитализировать.

Владелец ресторана, в свою очередь, выписал клиенту счет на сумму более 100 евро. Однако тот предложил заплатить позже, якобы из-за плохого самочувствия, и даже предоставил для гарантии свой адрес и назвал имя. Возможно, это бы сработало, но в разговор вмешался медик, отметив, что "пациент" только что назвал ему совсем другие данные.

После этого владелец ресторана вызвал полицию. Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что это тот самый "пищевой пират", который годами терроризировал местные заведения. Против него было подано не менее 127 жалоб. Впрочем, он до сих пор оставался на свободе.

Пока неизвестно, удалось ли привлечь к ответственности этого человека. В Нидерландах приняты законы о защите персональных данных, поэтому владельцы ресторанов не имеют возможности его идентифицировать, чтобы обезопасить себя.

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