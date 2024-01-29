"Не повезло": водитель Amazon доставил посылки в сгоревший дом (видео)

Элисон Даффрон неоднократно звонила в службу поддержки, пытаясь изменить адрес доставки. По ее словам, сотрудники компании отказались и вместо этого оставили коробки возле сгоревшего жилья.

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Водитель Amazon оставил две посылки в сгоревшем доме, хотя клиентка настойчиво просила сменить адрес доставки. 20-летняя Элисон Даффрон была огорчена и обрушилась с критикой на компанию после того, как их сотрудник оставил коробки рядом с жильем, которое уничтожил пожар. Об этом она рассказала в одном из своих видео опубликованном в TikTok.

Девушка и ее семья были "убиты" горем, когда в начале месяца их дом сгорел практически до тла. Несмотря на то, что ее родные смогли благополучно выбраться, две их любимые кошки, к сожалению, погибли в огне. От жилья остались только обломки. Однако на этом его история не закончилась.

Эллисон была удивлена, обнаружив, что посылки Amazon, которые она заказывала до пожара, все равно будут доставлены к разрушенному дому.

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20-летняя студентка рассказала, что неоднократно звонила в службу доставки, пытаясь изменить адрес. Но, по ее словам, сотрудники компании отказались и вместо этого доставили две посылки туда, где раньше находилась входная дверь.

В ролике, который стал вирусным и набрал более 2,1 млн просмотров, можно увидеть, как Эллисон имитирует разговор с технической поддержкой Amazon по телефону.

"Дом моей семьи сгорел. Вы не позволите нам изменить место доставки?" — подписала она видео.

Затем на видео появилась фотография новой посылки, лежащей у ворот перед сгоревшим зданием. Она рассказала, что водитель даже обошел предупредительную ленту, которую оставила полиция, чтобы оставить коробку.

Элисон была огорчена и обрушилась с критикой на компанию Amazon Фото: TikTok

Однако многие пользователи TikTok Amazon встали на сторону водителя и писали в комментариях, что у курьера, возможно, не было выбора:

"Как водитель Amazon, если я не доставляю товар, это ложится на меня. Тем более если кто-то потом пожалуется на это в Amazon";

"Amazon не оставляют курьерам выбора, потому что это снижает показатели DSP, если они не доставляют все посылки в указанное место".

Были зрители, которые просто шутили или поддерживали девушку:

"Омг, я доставлял товар в дом, который недавно сгорел, и да, мне не разрешили доставить его куда-то еще, кроме как по этому адресу";

"В мой дом въехала машина, и Amazon доставил товар еще до того, как ее отбуксировали машину от стены. Они просто обошли вокруг машины lol".

Позже девушка отметила в комментариях, что единственный раз, когда она и ее семья решила зайти на территорию дома, был во время поисков их кошек

"Это был сильный пожар, в гараже были разбавители для красок, литиевые батареи, на участке стоял кемпер, мотоцикл в гараже, было несколько взрывов, все это было просто токсично, это было небезопасно", — сказала она.

По словам Эллисон, она позвонила в Amazon по поводу каждой из отдельных посылок, которые должны были быть доставлены, и хотя сотрудники компании согласились придержать одну посылку, чтобы она могла забрать ее, они отказались сделать то же самое с остальными, ведь товар уже был в пути.

"Мне звонили, когда посылка уже была на маршруте, и мне сказали: "Не повезло". Это продолжалось, и в конце концов я просто сдалась. Возвращаться туда, где сгорел твой дом, просто грустно, просто грустно, и это отстой", — вспоминает она.

Семья Эллисон была вынуждена вернуться в свой разрушенный дом, чтобы забрать посылки, так как опасалась, что их украдут, но она объяснила, что им было тяжело смотреть на то, в каком состоянии остался их дом.

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