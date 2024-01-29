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"Не повезло": водитель Amazon доставил посылки в сгоревший дом (видео)

Доставка Amazon, пожар, сгорел дом, служба поддержки, сменить адрес, доставка посылки, сгоревший дом, соцсети, курьезы
Фото: Daily Star | Эллисон имитирует разговор с технической поддержкой Amazon по телефону

Элисон Даффрон неоднократно звонила в службу поддержки, пытаясь изменить адрес доставки. По ее словам, сотрудники компании отказались и вместо этого оставили коробки возле сгоревшего жилья.

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Водитель Amazon оставил две посылки в сгоревшем доме, хотя клиентка настойчиво просила сменить адрес доставки. 20-летняя Элисон Даффрон была огорчена и обрушилась с критикой на компанию после того, как их сотрудник оставил коробки рядом с жильем, которое уничтожил пожар. Об этом она рассказала в одном из своих видео опубликованном в TikTok.

Девушка и ее семья были "убиты" горем, когда в начале месяца их дом сгорел практически до тла. Несмотря на то, что ее родные смогли благополучно выбраться, две их любимые кошки, к сожалению, погибли в огне. От жилья остались только обломки. Однако на этом его история не закончилась.

Эллисон была удивлена, обнаружив, что посылки Amazon, которые она заказывала до пожара, все равно будут доставлены к разрушенному дому.

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20-летняя студентка рассказала, что неоднократно звонила в службу доставки, пытаясь изменить адрес. Но, по ее словам, сотрудники компании отказались и вместо этого доставили две посылки туда, где раньше находилась входная дверь.

@allisondaffron bro went behind the cautuon tape. i called thrice and they wouldnt change it 😭😭😭😭#greenscreen #amazon #housefire #fyp #foryou #foryoupage #foru ♬ yes, and? - Ariana Grande

В ролике, который стал вирусным и набрал более 2,1 млн просмотров, можно увидеть, как Эллисон имитирует разговор с технической поддержкой Amazon по телефону.

"Дом моей семьи сгорел. Вы не позволите нам изменить место доставки?" — подписала она видео.

Затем на видео появилась фотография новой посылки, лежащей у ворот перед сгоревшим зданием. Она рассказала, что водитель даже обошел предупредительную ленту, которую оставила полиция, чтобы оставить коробку.

Доставка Amazon, пожар, сгорел дом, служба поддержки, сменить адрес, доставка посылки, сгоревший дом, соцсети, курьезы Fullscreen
Элисон была огорчена и обрушилась с критикой на компанию Amazon
Фото: TikTok

Однако многие пользователи TikTok Amazon встали на сторону водителя и писали в комментариях, что у курьера, возможно, не было выбора:

  • "Как водитель Amazon, если я не доставляю товар, это ложится на меня. Тем более если кто-то потом пожалуется на это в Amazon";
  • "Amazon не оставляют курьерам выбора, потому что это снижает показатели DSP, если они не доставляют все посылки в указанное место".

Были зрители, которые просто шутили или поддерживали девушку:

  • "Омг, я доставлял товар в дом, который недавно сгорел, и да, мне не разрешили доставить его куда-то еще, кроме как по этому адресу";
  • "В мой дом въехала машина, и Amazon доставил товар еще до того, как ее отбуксировали машину от стены. Они просто обошли вокруг машины lol".

Позже девушка отметила в комментариях, что единственный раз, когда она и ее семья решила зайти на территорию дома, был во время поисков их кошек

"Это был сильный пожар, в гараже были разбавители для красок, литиевые батареи, на участке стоял кемпер, мотоцикл в гараже, было несколько взрывов, все это было просто токсично, это было небезопасно", — сказала она.

@allisondaffron This morning an electrical fire started and quickly overtook my family's house. Everyone made it out okay but we are still looking for our cats. Anything helps: https://gofund.me/7fc74325 #fyp #foryoupage #foryou #foru #housefire #gofundme ♬ original sound - alli

По словам Эллисон, она позвонила в Amazon по поводу каждой из отдельных посылок, которые должны были быть доставлены, и хотя сотрудники компании согласились придержать одну посылку, чтобы она могла забрать ее, они отказались сделать то же самое с остальными, ведь товар уже был в пути.

"Мне звонили, когда посылка уже была на маршруте, и мне сказали: "Не повезло". Это продолжалось, и в конце концов я просто сдалась. Возвращаться туда, где сгорел твой дом, просто грустно, просто грустно, и это отстой", — вспоминает она.

Семья Эллисон была вынуждена вернуться в свой разрушенный дом, чтобы забрать посылки, так как опасалась, что их украдут, но она объяснила, что им было тяжело смотреть на то, в каком состоянии остался их дом.

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