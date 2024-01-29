Блогер, который ест по 3 больших бургера в день, похудел на 2 кг за пару дней (видео)

Бен Дин решил провести неопределенное количество дней, наблюдая за тем, как долго он сможет питаться только Биг-Маками из McDonald's. На 3 день мужчина заметил, что начал терять вес.

Related video

Ютубер Бен Дин сидит на особой диете, съедая по три бургера из McDonald's каждый день. В одном из своих последних видео блогер рассказал, что сбросил 2 килограмма всего за 2 дня подобного похудания.

Мужчина решил попробовать необычную диету, питаясь только бургерами, которые не являются примером здоровой пищи. Однако Бен Дин захотел поспорить с подобным утверждением.

Гражданин США, который в настоящее время живет в Сеуле, Южная Корея, решил провести неопределенное количество дней, наблюдая, как долго он сможет питаться только Биг-Маками, и был шокирован тем, что быстро теряет вес.

Читайте также:

Необычное жилье с одним окном удивило пользователей соцсетей

Женщина убежала из дома, увидев "призрака" на камерах

Бизнесмен поделился несколькими простыми советами по заработку денег

"В ближайшие несколько дней я, наверное, съем больше Биг-Маков, чем когда-либо в своей жизни", — сказал мужчина в первом видео, в котором он показал свою новую диету. По его словам, это была просто "случайная идея". Однако американец отметил, что черпал вдохновение у американца Дона Горске, который съедал не менее одного Биг-Мака в день на протяжении последних 50 лет, что позволило ему съесть 32 340 таких бургеров за всю свою жизнь.

Через пару дней ютубер рассказал, что скучает по другой еде Фото: BenDeen/Youtube

Бен не надеется приблизиться к рекорду своего соотечественниками, но его диета, которую он начал в понедельник (22 января), предполагает, что он будет съедать по три Биг-Мака в день, все в одно и то же время. Бен был удивлен питательностью бургеров, каждый из которых содержит 590 калорий, 34 г жира, 46 г углеводов и 25 г белка.

"На удивление мало калорий, я бы сказал, много белка, не так уж плохо. Однако когда смотришь на информацию об аллергенах, становится немного не по себе: все различные ингредиенты в одном Биг-Маке — это просто абсурд", — сказал он.

Хотя он не планирует есть никакой другой пищи, Бен принимает один витамин в день, а также две мерные ложки протеина в жидкой форме и любые напитки, которые он захочет. Через пару дней ютубер рассказал, что скучает по другой еде.

Биг-мак содержит 590 калорий, 34 г жира, 46 г углеводов и 25 г белка Фото: BenDeen/Youtube

Бен также решил начать следить за своим весом. На третий день он заметил, что происходит нечто странное.

"Я потерял на весах целых 2 кг за 24 часа, так что сегодня утром я взвесился, как только проснулся, и вес снизился на один кг", — сказал он.

Бен отметил, что чувствовал себя немного странно, но сказал, что Биг-Маки давали ему приличное количество энергии и питательных веществ. Изначально он объяснил потерю веса колебаниями веса воды.

"Мне интересно посмотреть, каким будет мой вес завтра, ведь если каждый день терять по килограмму, то через определенное количество дней меня бы уже не было, так что это было бы не идеально. За последние два дня я потерял два кг, что не имеет для меня особого смысла… неужели организм может так быстро терять массу", — добавил он.

Бен объяснил, что взвешивается при одних и тех же обстоятельствах — сразу после пробуждения, перед тем как выпить что-нибудь или сходить в туалет. Он также рассказал, что от трех бургеров в день он не чувствует себя плохо.

"У меня не было никаких болей в животе, у меня вообще не было никаких проблем с желудком, пищеварением или каких-либо других проблем", — рассказал он зрителям.

Особая диета мужчины продолжается уже 8 дней.

Читайте также:

Женщина превратила гараж родителей в уютный дом для себя и жениха

Миллионер 20 лет притворялся бедным, обманывая сына

Продавец курицы несколько лет выдавал себя за адвоката

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.