Красотки нарасхват: модели, созданные с помощью ИИ, могут зарабатывать миллионы (фото)

За последние годы мир буквально "сошел с ума" от искусственного интеллекта и модельная индустрия не стала исключением. Сейчас появляется все больше красоток, придуманных ИИ, которые могут приносить прибыль.

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Модели, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), стали все чаще появляться на экранах телевизоров и в соцсетях. Их создатели стараются активно зарабатывать на этой тенденции. Заработок некоторых из них виртуальных влиятельных персонах достигает миллионов долларов каждый месяц. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что за последние несколько лет мир буквально "сошел с ума" от искусственного интеллекта и модельная индустрия не стала исключением. Сейчас это одна из тех отраслей, где его применение востребована больше всего.

В новом исследовании, проведенном поставщиком корпоративных решений SAP.com, изучался потенциал заработка лучших моделей созданных на базе ИИ.

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Проанализировав количество их подписчиков и воспользовавшись калькулятором заработка в Instagram, авторы исследования подсчитали потенциальный доход от каждого рекламного поста. Таким образом они показали на сколько "прибыльной" может стать модель-ИИ. Ниже показаны 5 лучших "девушек будущего" и то сколько они могли бы зарабатывать, по мнению издания Daily Star.

Лу ду Магалу — $33 274 (более 1,26 млн гривен) за пост

Это ИИ-инфлюенсер с самым высоким потенциалом заработка на спонсорских постах в Instagram, более 33 тысяч долларов, что примерно равно сумме залога за дом в Великобритании.

Лу ду Магалу

Лу, известная в Instagram как @magazineluiza, может похвастаться 6,8 миллионами подписчиков. Она была даже изображена на обложке Vogue Brazil. Модель, которая была создана в рамках рекламной кампании iBlogTV журналом Magazine Luize в 2009 году, публикует в Instagram около 80 сообщений в месяц. Это означает, что в случае монетизации ее создатели могли бы заработать до 2,66 миллиона долларов (более 100 млн гривен) за один месяц.

Микела Соуза — $20 828 (почти 790 тысяч гривен) за пост

Модель занимает второе место в рейтинге ИИ-инфлюенсеров с самым высоким потенциалом заработка в Instagram. По оценкам экспертов, она может заработать до 20 828 долларов за один пост в соцсети.

Микела Соуза Фото: lilmiquela/Instagram

Микела, которая публикуется в Instagram под ником @lilmiquela, описывает себя как "19-летнего робота" и может похвастаться 2,6 миллионами подписчиков. Ее создателям, Тревору Макфедрису и Саре ДеКоу, не приходится полагаться на рекламные посты, чтобы заработать на жизнь, ведь их творение Lil Miquela сотрудничает с целым рядом крупных брендов, таких как BMW и Samsung, а также рекламирует Calvin Klein. В одном из роликов она даже разделила поцелуй со звездой подиума Беллой Хадид.

Алара Икс — 5 842 доллара (221 тысяч гривен) за пост

Эта модель занимает третье место и может заработать до 5 842 долларов за рекламный пост в Instagram благодаря своим 499 тысячам подписчиков. За последний год в ее профиле было сделано 32 записи. В случае монетизации создатели Алары Икс могли бы заработать до 186 944 долларов (более 7 млн гривен). Издание отмечает, что это на 17 % больше средней зарплаты старшего инженера-программиста, работающего в Microsoft.

Алара Икс Фото: iamxalara/Instagram

Компания IAMX Digital Human создала Алару Икс, известную в сети как @iamxalara, в качестве первого из многих человекоподобных цифровых аватаров. Их цель — стать одной из первых компаний, которые привнесут человекоподобные аватары в метавселенную, открыв новую эру интерактивных историй с помощью виртуальной и смешанной реальности.

Таласия Пов — 5 334 доллара (201 тысяча гривен) за пост

Благодаря 460 тысячам подписчиков виртуальная красотка занимает четвертое место по уровню заработка, получая 5 334 доллара за каждый рекламный пост на Instagram. На платформе она известна под ником @thalasya_ и описывает себя первым индонезийским цифровым человеческим персонажем.

Таласия Пов Фото: thalasya_/Instagram

Последний раз она официально публиковалась 26 месяцев назад, и если бы с тех пор ее создатели придерживались графика по одному рекламному посту в месяц, они могли бы собрать до $138 000 (более 5,2 млн гривен). По мнению издания, эта сумма равна заработку среднего индонезийского рабочего примерно за 20 лет.

Лея Лав — $5 334 (201 тысяча гривен) за пост

Модель занимает пятое место и также может похвастаться таким же заработком, что и Таласия Пов. Созданная компанией Cosmiq Universe AG, @leyalovenature сочетает в своих постах цифровое моделирование и защиту окружающей среды. Она даже является соавтором бестселлера "Жизненные ценности: Когда мечты становятся реальностью" вместе с коллегой по аватару Cosmiq Айей Стеллар.

Лея Лав Фото: leyalovenature/Instagram

За последний месяц на странице Леи было семь публикаций, и если бы они были рекламными, она могла бы заработать около 37 000 долларов (почти 1,4 млн гривен).

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