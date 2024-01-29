Жители против: миллионер хочет превратить небольшую деревню в свой "игрушечный городок"

Майкл Берч уже успел приобрести несколько коттеджей, огромную ферму, местный супермаркет и магазин по продаже рыбы и чипсов.

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Местные жители маленькой британской деревушки Вулфардисуорси (Вулсери) негодуют после того, как миллионер Майкл Берч купил большую ее часть и решил превратить ее в собственный "игрушечный городок". Об этом пишет Daily Star.

В результате таких приобретений предпринимателя цены на недвижимость взлетели вверх, а молодые семьи были вынуждены покинуть район.

Майкл Берч, который в 2008 году продал известную в Европе социальную сеть Bebo компании AOL за 800 миллионов фунтов стерлингов, а спустя несколько лет выкупил ее за 1% от этой суммы, скупает недвижимость в небольшой деревне Вулсери, Северный Девон. По словам местных жителей, вместо того, чтобы вернуть ей былую славу королевской фермерской общины, он начал строить гигантские особняки, чтобы сделать это место похожим на съемочную площадку. Они утверждают, что это стало причиной вражды между ними и богачом.

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Действия миллионера Майкла Берча не понравились жителям деревни Вулсери Фото: Wikipedia

Издание отмечает, что на данный момент Берч приобрел несколько коттеджей, огромную ферму, местный супермаркет и магазин по продаже рыбы и чипсов. Однако бизнесмен также создал около 65 новых рабочих мест в районе благодаря своему проекту, получившему название The Collective. Но местных жителей это не утешает.

"Это одна большая фальшивка — центр похож на строящуюся съемочную площадку. Вулсери была традиционной фермерской деревней, принадлежавшей обычным, работящим, деревенским жителям. В ней не было ничего модного. С тех пор как Берч занял этот магазин, он стал другим — новые деньги, другие люди, другие взгляды. Что касается самого заведения, то цены там просто запредельные. Я туда больше не пойду. Деревня теперь ужасна, и я перееду в другое место. На самом деле, мне не терпится уехать", — рассказал журналистам один из них.

Жители деревни уверенны, что действия бизнесмена испортят имидж фермерской деревни Фото: tripadvisor

Другой мужчина, 88-летний Десмонд Уиллеттс, утверждает, что миллионер проигнорировал жителей, когда обнародовал свои планы, и вот уже девять лет продолжается строительный хаос.

"Я не сомневаюсь, что он сделал много хорошего для Вулсери. Но он также воспользовался нами, а это нехорошо. Все знают, что в будущем возникнут проблемы — больше посетителей, больше машин, и людям нужно признать и обсудить эти вещи", — сказал он.

Издание отмечает, что Берч пока никак не комментировал ситуацию. Однако недавно предприниматель заявил, что изначально не планировал покупать столько, сколько купил.

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