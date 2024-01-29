Пережили шок: покупатели нашли "сюрприз" в упаковке с пирожками (фото)
Пользователи сети в комментариях делятся своими впечатлениями от увиденного.
Покупатели одной из самых известных австралийских пирожковых утверждают, что в их еде были мертвые крысы. Об этом пишет издание Daily Mail.
Двое мужчин выложили в соцсети фотографии грызунов, которых они якобы нашли в своих пирожках после того, как сделали заказ в заведении Beefys at Aussie World, расположенном на юго-западе от Саншайн-Кост (Австралия).
Один из них посоветовал своим подписчикам быть осторожными с едой, опубликовав фотографию мертвой крысы, покрытой овощами из салата. Он отметил, что отказался от блюда, как только нашел отвратительный "сюрприз".
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Другой покупатель также добавил снимки останков грызуна в пирожке с салатом. Мужчина утверждает, что нашел его в упаковке через четыре-пять дней после приобретения блюда.
Эти сообщения быстро распространились в социальных сетях. Юзеры начали делиться своими впечатлениями и шоком от увиденного.
- "Такую еду мой кот оставляет на коврике у двери. Делится со мной"
- "В детстве это было мое любимое заведение. Спасибо, что разрушили иллюзии"
- "Наверное, это было сделано намеренно, не так ли?"
Один из пользователей сети заметил, что не стоит обвинять Beefy's в том, что в пакете с салатом оказалась крыса, поскольку упаковкой еды, по его словам, занимается другая компания.
"Я, конечно, не обвиняю магазин, потому что это не имеет к ним никакого отношения, но, наверное, не мешало бы дважды проверить упаковку", — написал он.
Напомним, что это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал о женщине из шотландского Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Женщина пожаловалась, что это был худший день в ее жизни. Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно проблема.
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