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Женщина купила ужасный дом за 1 фунт стерлингов: теперь ей завидуют все соседи (фото, видео)

Дешевые дома, купить жилье за копейки, бюджетная недвижимость, ремонт, реконструкция, фото, видео, Великобритания
Фото: Maxine Sharples | Дом до реконструкции

Несмотря на табличку "заходите на свой страх и риск", 36-летняя Максин Шарплз взялась за полную реконструкцию жилья.

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Заброшенный дом в Ливерпуле (Великобритания), стоивший всего за 1 фунт стерлингов, радикально трансформировался в руках новой владелицы всего за несколько лет. Теперь ей завидуют все соседи. Подробнее об этом рассказывается в видео на YouTube-канале Make It.

Дом выставили на продажу благодаря инициативе городского совета "Дома за фунт" (Homes for Pound Scheme), чтобы возродить заброшенные объекты недвижимости.

В 2015 году его приобрела тогдашняя аспирантка Ливерпульского университета 36-летняя Максин Шарплз.

Дом Максин Шарплз после реконструкции Fullscreen
Дом Максин Шарплз после реконструкции
Фото: Maxine Sharples

"Мне позвонили и сообщили, что я попала в короткий список. Сначала подумала, что это мошенничество, но все-таки согласилась прийти на собеседование", — вспоминает она.

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Несмотря на табличку на двери "заходите на свой страх и риск", женщина взялась за полную реконструкцию дома. Согласно ее эскизам, спальня и ванная комната должны были расположиться на первом этаже, а кухня и гостиная — наверху.

Дешевые дома, купить жилье за копейки, бюджетная недвижимость, ремонт, реконструкция, фото, видео, Великобритания Fullscreen
До ремонта
Фото: Maxine Sharples
Дешевые дома, купить жилье за копейки, бюджетная недвижимость, ремонт, реконструкция, фото, видео, Великобритания Fullscreen
До ремонта
Фото: Maxine Sharples

Однако эти планы неожиданно перечеркнула пандемия. Шарплз не удалось найти подрядчиков по доступной цене, поэтому она решила заняться ремонтом самостоятельно, бросив постоянную работу.

В какой-то момент проект реконструкции застопорился из-за нехватки средств и болезненного развода Максин с любимым мужем во времена безработицы. Женщина очень боялась, что потеряет право собственности, а 60 тысяч фунтов стерлингов, потраченных на ремонт, пропадут зря.

К счастью, местные власти продлили срок завершения реконструкции. Кроме того, к ремонту присоединилась группа друзей новой владелицы жилья, поэтому все отделочные работы были завершены вовремя.

Дешевые дома, купить жилье за копейки, бюджетная недвижимость, ремонт, реконструкция, фото, видео, Великобритания Fullscreen
После ремонта
Фото: Maxine Sharples
Дешевые дома, купить жилье за копейки, бюджетная недвижимость, ремонт, реконструкция, фото, видео, Великобритания Fullscreen
После ремонта
Фото: Maxine Sharples

Теперь в доме есть роскошная ванная комната, спальня с кроватью king size и пол с подогревом. На втором этаже — изящная кухня и просторная гостиная в современном стиле.

После масштабной трансформации дом не узнать — из "развалюхи" он превратился в люксовый таунхаус.

Максин называет второй этаж "городским спокойным раем", где можно расслабиться, заняться йогой, почитать и отдохнуть от городской суеты.

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