Клиентка пожаловалась на курьера из-за запаха от еды: запись с веб-камеры вызвала у нее шок

Пристыженная своей поспешной реакцией женщина позвонила работнику службы доставки и попросила прощения.

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Путешественница из Китая была шокирована, когда получила еду, заказанную в службе доставки. Женщина увидела, что пакет с продуктами весь залит мочой, и сразу заподозрила курьера. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Сообщается, что туристка остановилась в гостевом доме в северной провинции Хэбэй.

Когда курьер принес заказ и положил пакет у дверей номера, клиентка получила сообщение на телефон. Однако, открыв дверь, она с ужасом заметила, что пакет с едой весь мокрый и ужасно воняет.

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Возмущенная женщина сразу прислала фото своего испорченного заказа работнику службы доставки с обвинениями: "Как вы могли так поступить?! Это недопустимо!".

Однако курьер заверил ее, что не имеет к этому никакого отношения.

Клиентка увидела, что пакет с продуктами весь залит мочой Фото: baidu

"Почему бы вам просто не признать это? Мы с вами — единственные люди, которые касались сумки с едой, и вряд ли я могла помочиться на собственную еду, не так ли?" — кричала она.

Сколько бы водитель не доказывал свою невиновность, клиентка ему не верила, поэтому мужчина предложил просмотреть записи с камер видеонаблюдения. На пленке можно увидеть, как к пакету подбегает соседский пес и "метит" его.

Пес "метит" посылку туристки Фото: baidu

Пристыженная своей поспешной реакцией женщина позвонила курьеру и попросила прощения.

В комментариях в социальных сетях люди называют эту ситуацию очень забавной.

"Ха-ха, какая непослушная собака"

"Собака пошутила"

"Пес, видимо, почувствовал запах аппетитной еды"

"Можно было бы догадаться и без просмотра камер видеонаблюдения"

"Трудная работа у курьеров, скажу я вам"

Кстати, с курьерами довольно часто случаются курьезные истории. Ранее Фокус писал, как курьер Amazon решил выбросить посылку британки в мусорное ведро.

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