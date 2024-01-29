Ветеран 20 лет притворялся неходячим и получил от государства $663 тысячи помощи (фото)

Мошенничество было раскрыто, когда мужчину поймали на "горячем". Очевидцы несколько раз видели, как он передвигается без инвалидного кресла.

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Житель американского штата Нью-Гемпшир в течение двух десятилетий обманывал власти, выдавая себя за парализованного ветерана. За это время мошенник незаконно получил помощь от государства на сумму около 663 тысяч долларов. Об этом пишет издание Bild.

49-летний Кристофер Штульц признался, что в 2003 году обратился в Департамент по делам ветеранов США с просьбой о социальной помощи.

Мужчина утверждал, что после демобилизации ему парализовало ноги, поэтому он не может ходить без инвалидной коляски. Таким образом ветерану удавалось ежемесячно получать от 3,8 до 4,2 тысячи долларов компенсаций.

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Также Штульцу выделили средства на покупку спецавтомобиля, приспособленного для людей с ограниченными возможностями. Общая сумма незаконно полученных им выплат с января 2003 года по декабрь 2022 года составила почти 663 тысячи долларов.

Мошенничество было раскрыто, когда мужчину поймали на "горячем". Очевидцы несколько раз видели, как он передвигается без инвалидного кресла или других устройств для ходьбы.

В октябре 2021 года Кристофер, который использует свою инвалидную коляску в госпитале для ветеранов в Бостоне (штат Массачусетс), положил ее в свой автомобиль, а затем спокойно прогуливался по торговому центру, как ни в чем не бывало.

Штульц получил от государства 663 тысячи долларов помощи Фото: Antrim Elementary School

По данным прокуратуры, с тех пор за ним внимательно следили.

Несколько человек, которые лично знали Штульца с начала 2000-х годов, заявили следователям, что никогда не видели его в инвалидной коляске или с другими приспособлениями для ходьбы.

В конце концов, 49-летнему ветерану ничего не оставалось, как признаться во лжи. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Его также могут обязать вернуть все полученные от государства деньги.

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