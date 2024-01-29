"Спас нам жизнь": пассажир в знак протеста открыл дверь и вышел на крыло самолета (видео)

По меньшей мере 77 пассажиров подписали заявление в поддержку поступка этого мужчины. По их словам, задержка рейса и отсутствие свежего воздуха в салоне угрожали их здоровью и безопасности.

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Пассажира рейса авиакомпании AeroMexico арестовали после того, как он открыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета, стоявшего в аэропорту Мехико. Другие пассажиры заявляют, что его действия были вынужденными из-за 4-часового ожидания вылета без вентиляции и воды. Об этом пишет издание New York Post.

Инцидент произошел в четверг, 25 января, на борту рейса AM672, который должен был вылететь в Гватемалу в 8:45 утра по местному времени. Однако из-за необходимости дополнительного техобслуживания рейс отложили. Пассажиры вынуждены были ждать в салоне без включенного кондиционера и воды.

В 11:37 терпение одного из пассажиров лопнуло. Он открыл аварийный выход и выбрался на крыло, но потом вернулся. По данным аэропорта, этот человек добровольно сдался полиции.

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По меньшей мере 77 пассажиров подписали заявление в поддержку его поступка. По их словам, задержка рейса и отсутствие свежего воздуха в салоне угрожали их здоровью и безопасности.

"Он спас наши жизни", — говорится в коллективном заявлении.

На видео, записанном на борту самолета, видно, как пассажиры обмахиваются веером и просят у стюардессы воды.

Как следует из рапорта, поданного в аэропорт, из-за курьезного инцидента пришлось менять самолет.

Пока неизвестно, останется ли пассажир под стражей, а также, будет ли выдвинуто против него обвинение. Руководство аэропорта и авиакомпании пока не прокомментировали инцидент.

Пассажиры вынуждены были ждать в салоне без включенного кондиционера и воды. Фото: AP

Напомним, ранее Фокус писал о 32-летнем профессоре университета Лукасе Гонсалвесе Диасе, который провел 11 часов в туалете самолета. Это произошло после того, как он почувствовал запах рыбы.

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