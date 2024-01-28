Турист приехал в США посмотреть запуск ракеты в космос и нашел бриллиант в грязи (фото)

Стоимость драгоценного камня может оцениваться примерно в 28 250 долларов США. Специалисты назвали его одним из крупнейших в стране.

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Француз Жюльен Навас нашел бриллиант весом 7,46 карата в государственном парке Crater of Diamonds ("Кратер алмазов") в штате Арканзас. Об этом сообщает Washington Post.

Он приехал в США, чтобы собственными глазами увидеть запуск частной лунной миссии с мыса Канаверал в штате Флорида. Мужчина поехал в Новый Орлеан. В городе и узнал о государственном парке в Арканзасе. Опытный охотник за драгоценными металлами и минералами, Навас решил провести вторую половину своего путешествия именно там.

Прежде чем отправиться на поиски, Навас проконсультировался с работниками парка относительно различных методов поиска алмазов. Накануне визита француза в парке прошли дожди.

Турист взял напрокат базовый набор для охоты на бриллианты — лопату, сита, ведра. Впоследствии он отправился на поиски.

Мужчина провел четыре часа, копаясь в грязи и промывая холодной водой гравий, который собирал в ведра, но ничего не сверкало. После обеденного перерыва он бродил по кратеру, наблюдая за другими посетителями. Он ходил вокруг еще три часа, пока не заметил коричневый кристалл, похожий на дымчатый кварц. Навас не подозревал, насколько это ценный камень, поэтому утешил себя мыслью, что нашел ценный приз.

В лаборатории идентификации парка эксперты взяли у него кристалл и вернулись с широкими улыбками. Специалисты сообщили ему, что он нашел один из самых больших бриллиантов в стране.

Навас и бриллиант Фото: Arkansas State Parks

"Это был один из самых удивительных сюрпризов после рождения моей дочери. "Поскольку это большой бриллиант, они попросили меня дать ему имя. Я назвал его именем моей невесты — "Бриллиант Карин", — сказал он.

Навас новость о находке держал в тайне, пока не вернулся во Францию. Он сказал, что бриллиант такой большой, что, возможно, сможет использовать камень для двух обручальных колец: одно для своей невесты, а другое — для далекой свадьбы своей 3-летней дочери.

Бриллиант Карин Фото: Arkansas State Parks

Коричневые алмазы являются наиболее распространенными в природе. Чем интенсивнее цвет, тем выше цена. Камни того типа, который нашел француз, продаются примерно по 3780 долларов за карат. Именно этот бриллиант, как сообщило издание Bild, оценивается примерно в 28 250 долларов США (26 000 евро).

Напомним, 6 января стало известно, что мужчина потерял бриллиантовое кольцо за $10 тысяч всего за мгновение до предложения руки и сердца. Супруги предлагают вознаграждение в 1000 долларов за кольцо, которое, вероятно, потеряли на территории Саут-Страуб-парка.