"Это знак": жених и невеста приютили бездомную кошку, которая прервала их свадьбу (видео)

Мэтт и Кара вдруг услышали громкие странные звуки, доносящиеся из леса позади них. Гости даже начали смеяться, что не понравилось жениху и он решил прервать свою клятву.

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Жених и невеста приютили бездомную кошку, которая помешала им провести свадебную церемонию на открытом воздухе. Этот момент попал на видео, которым пара поделилась в TikTok.

Стоя у алтаря и обмениваясь клятвами во время своей свадьбы, Мэтт и Кара вдруг услышали громкие странные звуки, доносящиеся из леса позади них. Спустя несколько минут они поняли, что это бездомна кошка.

Ролик стал вирусным и быстро покорил соцсети, набрав более 14,7 млн просмотров.

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Гости пары и новобрачные могли слышать мяуканье громко и отчетливо, Мэтт объяснил, что поначалу шум заглушался звуком его собственного голоса, когда он произносил клятву с микрофоном в руках.

"Я должен прекратить это из-за кошки", — сказал жених.

Поначалу мужчина был недоволен смехом гостей во время произношения клятвы.

"Все, что мы заметили, — это то, что все смеялись. Я был немного раздражен", — добавил он.

Однако поняв, что причиной такой реакции была крошечная бездомная кошечка, пара пришла в восторг от такого неожиданного поворота событий.

"Она сидела на пне прямо за нами и требовала, чтобы ее услышали. Мы очень любим кошек, нас вместе зовут Кэтт (Cat в переводе с английского кошка). У нас даже есть украшения для торта с кошками. Так что это было просто безумием. После всего этого она затихла до конца церемонии, но это действительно было похоже на знак", — рассказала Кара.

Спустя несколько недель с парой связались представители заведения и сообщили, что кошку удалось поймать.

"Мы знали, что она должна быть у нас. Она стала идеальным дополнением на нашей свадьбе", — написали они над фотографией кошки, которую назвали Дейзи.

В последующем видео пара рассказала, что персоналу свадебного заведения пришлось потрудиться, чтобы поймать Дейзи, накормив ее креветками. Сотрудники отвезли кошку в приют для животных, где ей была оказана медицинская помощь, после чего Мэтт и Кара приехали за ней. Помимо Дейзи, у пары есть еще один кот по имени Гэтсби, которого они показывают в TikTok. Приютив Дейзи пара опубликовала видео, на котором оба кота лежат друг на друге.

"И у нее тоже появился новый лучший друг!" — гласила подпись.

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