Всего одно слово: мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки (фото)

Сначала Гэри Янг отрицал свою вину, но потом сотрудники попросили его написать слово, которое он постоянно писал с ошибкой.

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Житель Великобритании оказался за решеткой из-за орфографических ошибок. Суд запретил 48-летнему Гэри Янгу общаться с бывшей подругой, однако мужчина продолжил писать ей, используя чужой аккаунт. Об этом пишет Kent Online.

Женщина узнала своего преследователя по стилю письма, особенно по характерной лексике и орфографическим ошибкам. Мужчина всегда неправильно писал слово "Сомерсет" (Somerset — Sommerset). После ее жалобы в полицию Янга арестовали.

Сначала мужчина все отрицал, но полицейские попросили его написать слово "Сомерсет". За нарушение судебного запрета британца приговорили к году лишения свободы.

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Затем 48-летний мужчина признался, что связался со своей бывшей партнершей, сказав, что был в состоянии алкогольного опьянения и хотел лишь пожелать ей добра.

За нарушение судебного запрета британца приговорили к году лишения свободы Фото: Kent online

На момент совершения преступления на него распространялась мера пресечения, а также условный приговор, вынесенный в марте прошлого года за три преступления, связанные с обнажением.

"В конце беседы обвиняемый заявил, что отправлял сообщения не из вредности, что он желал жертве всего наилучшего и что хотел жить дальше", — рассказал прокурор Крейг Эванс

Издание отмечает, что девять лет назад Янг также был осужден за то, что досаждал другой женщину телефонными звонками откровенно характера.

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