Деньги разрушили жизнь: супруги, которые выиграли $13 млн, потеряли все (фото)

Алекс и Рут Тот быстро обанкротились, их обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Супруги развелись и даже получали угрозы убийства.

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У супругов Алекс и Рут Тот из США было всего 24 доллара, но выигрыш в 13 миллионов долларов в лотерею Флориды в 1990 году изменил их жизнь. Супруги получили огромные деньги, из-за которых и начались их дальнейшие проблемы. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что Алекс и Рут разрушили свою жизнь погрузившись в цунами излишеств и азартных игр. Пара быстро обанкротилась, их обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Они развелись и даже получали угрозы убийства.

Судьба семейной пары из Флориды изменилась в одночасье после того, как они сорвали джекпот государственной лотереи в 1990 году и решили получить свой выигрыш в рассрочку. До 2010 года их ежегодный доход должен был составлять 666 666 долларов.

"Это огромные деньги. Это оказывает на вас сильное давление", — рассказывал Алекс в то время, согласно Tampa Bay Times.

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Алекс и Рут Тот из США Фото: Inside Edition

Семья Тот не теряла времени даром, тратя свои деньги на шикарные подарки, летая на частных самолетах на встречи с такими звездами, как Опра Уинфри и Дональд Трамп. Они также потратили кучу денег на трехмесячный отдых в Лас-Вегасе, остановившись в шикарном пентхаусе стоимостью 1000 долларов. Вернувшись во Флориду, они купили 10 акров земли, но Алекс, у которого уже было шестеро детей, спустил большую часть своего призового фонда. Мужчина не нанял бухгалтера, чтобы разобраться с налогами. Когда они получили свой выигрыш, налог уже был вычтен, говорится в судебных документах.

Уже через десять лет после крупного выигрыша пара оказалась на мели. В итоге Алекс и Рут задолжали налоговикам 2,5 миллиона долларов, а в 2006 году попали в неприятности за налоговое мошенничество. В общей сложности американке пришлось выплатить правительству 1,1 млн долларов, а ее мужу — 1,4 млн.

Рут Тот попала за решетку Фото: Inside Edition

Помимо денежных проблем, Рут также призналась, что деньги "разорвали их на части" и изменили ее отношения с друзьями и семьей, что привело к судебной ссоре с ее сыном, Стивеном Мозером, в 1996 году.

"Иногда мне хочется вернуть все назад", — говорила она.

В 1996 году Рода умоляла судью во Флориде оградить ее от сына и его подруги, потому что они якобы угрожали убить ее и подожгли дом и машины.

Алекс Тот доживал свои последние дни на социальные пособия Фото: Inside Edition

Издание отмечает, что в 2006 году некогда богатая пара уже жила в грязных условиях во Флориде, где двигатель их автомобиля был единственным источником электричества для их жилья. В 2007 году Алекс обратился в медицинский центр за помощью в связи с психическими расстройствами, и это ознаменовало конец их брака. Всего год спустя он умер от сердечного приступа, не дождавшись суда за налоговое мошенничество и живя на социальные пособия. Тем временем Рут в том же году была признана виновной и приговорена к двум годам за решеткой.

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