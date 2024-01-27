Квартира в гараже: необычное жилье с одним окном удивило пользователей соцсетей (видео)
Создательница контента Лия Александра показала свой новый дом. Внутри есть просторная кухня, ванная комната и отдельная спальня. По словам женщины, жилье помогает ей экономить.
27-летняя Лия Александра из США рассказала, что живет в переоборудованном гараже на четыре машины. Она показала свой необычный дом с одним окном в одном из своих роликов в TikTok.
Видеозапись быстро стала вирусной и набрала более 1,4 миллиона просмотров.
Женщина из Южной Калифорнии живет в переоборудованном гараже. Пользователи соцсети были поражены ее необычным и уютным жильем. Ее "квартира в гараже" имеет оборудованную кухню, ванную комнату и отдельную спальню.
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"Это идеальный размер для меня, мне не нужно больше", — сказала Лия, показывая на камеру помещение.
Американка устроила для своих зрителей небольшую экскурсию по своему новому дому. Создательница контента, которая любит экономить, говорит, что это жилье помогает ей в этом.
"Мне нравится делать вещи доступными. Потому что тогда я экономлю деньги", — отметила девушка.
Александра, живущая в Южной Калифорнии, рассказала, что платит за переоборудованный гараж 1300 долларов, включая все коммунальные услуги и Wifi.
"Прежде чем кто-то скажет, что моя аренда не дешевая, я живу в Сокале. Это дешево", — заявила она.
Александра не сообщила, кому принадлежит гараж, в котором всего одно окно, но The Sun сообщает, что он принадлежит "незнакомцу". Во время 3-минутной экскурсии женщина показала большую кухню в гараже, оснащенную духовкой, микроволновой печью и габаритным холодильником. Она также дала зрителям возможность заглянуть в ванную комнату и отдельную спальню с единственным окном в квартире.
@leahbbyxo my garage conversion apartment tour 🫶🏼 #a#apartmenttourh#homedecorh#housetourg#garageconversion ♬ original sound - leah alexandra
Зрители и подписчики американки согласились, что переоборудованный гараж выглядит потрясающе.
"Он больше, чем квартира с двумя спальнями в Нью-Йорке… И он прекрасен, вы отлично справились", "Очень, очень красиво", "Мне нравится ваш прекрасный дом", — писали они.
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