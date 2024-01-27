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Головоломка для "гениев": найдите за 8 секунд необычную шахматную фигуру (фото)

Визуальная головоломка, тест, задача, шахматная фигура, конь, тренировка зрения, тесты, проверка зрения, память, внимательность
Фото: Daily Star | Найдите шахматную фигуру, которая отличается от других за 8 секунд

Новый тест предлагает людям отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Им нужно обнаружить нечетное число всего за 7 секунд. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

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В новой визуальной головоломке людям предстоит заметить необычную шахматную фигуру, которая скрывается среди других на картинке. Она прячется на виду, но ее очень сложно заметить из-за большого количества других элементов. Проверить свою внимательность предлагает британское издание Daily Star.

По мнению авторов теста, только "гении" могут заметить ее за 8 секунд.

Издание отмечает, что мозг человека скорее всего, автоматически исправит фигуру так, чтобы она выглядела так же, как и другие, на которые он смотрит. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

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Головоломка предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Оптические иллюзии призваны сбивать людей с толку, заставляя их гадать, где они могли ошибиться. В этой непростой задачке людям предстоит найти шахматную фигуру, которая отличается от других на картинке.

Визуальная головоломка, тест, задача, шахматная фигура, конь, тренировка зрения, тесты, проверка зрения, память, внимательность Fullscreen
Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания
Фото: Daily Star

Это испытание не только на зрение, но и на способность вашего мозга сканировать, идентифицировать и реагировать на изображение.

Исследование, проведенное Эксетерским университетом и Королевским колледжем Лондона, показало, что подобные упражнения помогают взрослым людям лучше запоминать информацию и улучшают работу мозга на целые десятилетие. Некоторые эксперты также считают, что они способствуют развитию латерального мышления, что позволяет нам чувствовать себя творческими и полноценными людьми.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

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