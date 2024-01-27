Головоломка для "гениев": найдите за 8 секунд необычную шахматную фигуру (фото)

Новый тест предлагает людям отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Им нужно обнаружить нечетное число всего за 7 секунд. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

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В новой визуальной головоломке людям предстоит заметить необычную шахматную фигуру, которая скрывается среди других на картинке. Она прячется на виду, но ее очень сложно заметить из-за большого количества других элементов. Проверить свою внимательность предлагает британское издание Daily Star.

По мнению авторов теста, только "гении" могут заметить ее за 8 секунд.

Издание отмечает, что мозг человека скорее всего, автоматически исправит фигуру так, чтобы она выглядела так же, как и другие, на которые он смотрит. Это определенно сложное испытание, но вполне выполнимое.

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Головоломка предлагает игрокам отличную возможность проверить свои навыки наблюдательности. Оптические иллюзии призваны сбивать людей с толку, заставляя их гадать, где они могли ошибиться. В этой непростой задачке людям предстоит найти шахматную фигуру, которая отличается от других на картинке.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Daily Star

Это испытание не только на зрение, но и на способность вашего мозга сканировать, идентифицировать и реагировать на изображение.

Исследование, проведенное Эксетерским университетом и Королевским колледжем Лондона, показало, что подобные упражнения помогают взрослым людям лучше запоминать информацию и улучшают работу мозга на целые десятилетие. Некоторые эксперты также считают, что они способствуют развитию латерального мышления, что позволяет нам чувствовать себя творческими и полноценными людьми.

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

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