Супруги нашли жуткую "маску смерти" под половицами в старинном доме (фото)

Необычная находка напугала супружескую пару лет назад. Они до сих пор не понимают, как гипсовый слепок лица женщины мог оказаться у них под полом.

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Женщина, которая решила не называть своего имени, нашла жуткую "маску смерти" под половицами своего викторианского дома. Впервые об этой истории, которую недавно вспомнили британские СМИ, рассказали на популярном форуме Reddit 2 года назад.

Женщина была сильно напугана. Она рассказала, что живет в перестроенном викторианском доме, но никак не ожидала наткнуться на такую пугающую находку.

"Мой муж разбирал половицы и нашел эту маску смерти. Это лицо очень похоже на маску смерти, без сомнения. Это гипсовый слепок, и я уверена, что человек должен был быть мертв (или, по крайней мере, без сознания), потому что одно из век было слегка приоткрыто, когда был сделан отпечаток лица", — написала пользовательница с никнеймом claraclara000.

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Владелица дома считает, что маска принадлежала женщине средних лет без бровей Фото: Reddit

Владелица дома считает, что маска принадлежала женщине средних лет без бровей. Она отметила, что других улик, которые помогли бы ей ее опознать, она не нашла.

"На гипсе ничего не написано, есть только маленький крючок сзади, который выглядит так, будто маску можно повесить на стену. Я не знаю, как она оказалась под полом. Рядом с ней не было ничего определенного, только гравий и земля. Все это очень загадочно. Я не знаю, что с ним делать. Продать его — плохая примета? Я не знаю, как еще от него избавиться. Я не очень хочу держать это в своем доме. Мне страшно", — добавила она.

Многие люди хотели помочь супружеской паре Фото: Reddit

Многих пользователей форума тоже удивила находка. Некоторые люди хотели помочь супружеской паре.

"Мне это невероятно интересно. Уверен, если у вас есть местный магазин непристойностей и странностей, они бы с удовольствием его приобрели",

"Если в вашем городе есть местное историческое общество/музей, я бы посоветовал связаться с ними и спросить, не хотят ли они забрать его у вас!"

"Я бы купил это в одно мгновение. И если бы я нашел ее, она бы заняла место в ящике для теней на стене, потому что я такой чудак".

Дальнейшая судьба жуткой маски пока не известна.

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