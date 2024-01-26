Близнецы, разлученные при рождении, нашли друг дружку благодаря шоу талантов (видео)

Эми Хвития и Ано Сартания воссоединились спустя 19 лет после расставания и потребовали ответов от своих семей, которые годами скрывали от них правду.

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22-летние Эми Хвития и Ано Сартания, однояйцевые близнецы, разлученные при рождении и жившие в Грузии всего в нескольких милях друг от друга, нашли друг дружку благодаря вирусному видео в TikTok и шоу талантов. Впервые они встретились, когда им было 19 лет. Об этом пишет BBC News.

История о том, как девушки нашли друг друга, началась еще в их 12-летнем возрасте. Эми Хвития была в доме своей крестной на берегу Черного моря и смотрела свою любимую телепрограмму "У Грузии есть талант". Там показывали танцующую джайв девочку, которая была очень похожа на нее. Она была почти ее копией. Тогда Эми даже не подозревала, что это ее давно потерянная сестра.

"Все звонили моей маме и спрашивали почему ваша дочь танцует под другим именем?" — вспоминала она.

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Эми Хвития и Ано Сартания воссоединились спустя 19 лет Фото: Facebook.com/ana.sartania.16

Затем Эми рассказала об этом своей семье, но они отмахнулись.

"У каждого есть двойник", — сказала ее мать.

Семь лет спустя, в ноябре 2021 года, Эми опубликовала в TikTok видео, на котором она с синими волосами и прокалывает бровь. В двухстах милях (320 км) от города, в Тбилиси Ано Сартаниа посмотрела ролик и подумала "круто, что она похожа на меня". Девушка попыталась отыскать незнакомку с проколотой бровью в интернете, но не смогла, поэтому поделилась видео в университетской группе WhatsApp, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь помочь. Кто-то, кто знал Эми, увидел сообщение и связался с ней в Facebook. Эми сразу поняла, что Ано — это та девушка, которую она видела много лет назад в шоу талантов.

Эми впервые увидела Ано в шоу талантов Фото: Simco LTD

Девушки смогли обменяться сообщениями, в которых писали, что долгое время искали друг дружку. Они начали общаться и вскоре договорись о встрече. Она случилась 2 года назад на мосту Руставели в Тбилиси, столице Грузии. Эми и Ано впервые увиделись после 19-летней разлуки.

"Это было похоже на взгляд в зеркало: то же лицо, тот же голос. Я — это она, а она — это я", — рассказывала Эми.

Продолжая общаться девушки поняли, что у них много общего. Хотя в документах у них была разная дата рождения, другие сходства были просто поразительными. И их было слишком много. Им нравилась одна и та же музыка, они обе любили танцевать и даже имели одинаковую прическу. Девушки даже обнаружили, что у них одно и то же генетическое заболевание — заболевание костей, называемое дисплазией.

Девушки жили всего в нескольких милях друг от друга Фото: Facebook.com/ana.sartania.16

Вскоре Эми и Ано решили узнать всю правду и поговорили со своими родителями. Им сказали, что их приняли в разные семьи отдельно с разницей в несколько недель в 2002 году. По словам матери Эми, неспособной иметь детей, подруга рассказала ей, что в местной больнице родился нежеланный ребенок. Ей придется заплатить врачам, но она сможет забрать ее домой и вырастить как свою собственную. Матери Ано рассказали ту же историю.

Ни одна из приемных семей не знала, что девочки были близнецами. Заплаченную суму также не стали называть.

Издание BBC отмечает, что Аза Шони, родная мать близнецов, впала в кому из-за невыясненных осложнений при родах в 2002 году. Гоча Гахария, ее муж, принял губительное решение — продать девочек в разные семьи. Ано выросла в Тбилиси, а Эми — в Зугдиди, и обе даже не подозревали о существовании одна одной. Их жизни шли параллельно до судьбоносного видео в TikTok и последующего воссоединения.

Пока близнецы искали ответы на вопросы о своем расставании, они обнаружили шокирующую реальность. Девочки были всего лишь двумя из тысяч младенцев, которые были украдены из грузинских больниц и проданы. Последние случаи были зафиксированы еще в 2005 году.

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